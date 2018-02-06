/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震地震股市黑鷹直升機

花蓮地震多棟大樓傾斜 統帥飯店多名遊客受困

>rss

葉浚琳再見安打 國體氣走遠東科大

發稿時間：2018/02/06 18:12

最新更新：2018/02/06 18:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 大專棒球聯賽公開一級8強複賽，國立體育大學6日與遠東科大交手，國立體大9局下靠著葉浚琳再見安打，終場以3比2險勝。中央社記者黃巧雯攝　107年2月6日大專棒球聯賽公開一級8強複賽，國立體育大學6日與遠東科大交手，國立體大9局下靠著葉浚琳再見安打，終場以3比2險勝。中央社記者黃巧雯攝　107年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽，國立體大今天與遠東科大交手，前8局雙方戰成2比2平手，國立體大9局下靠著2個保送和葉浚琳再見安打，以3比2獲勝。

國立體育大學前一戰4比9輸給文化大學，今天迎戰遠東科技大學有輸不得壓力，派出入選亞運中華成棒隊30人集訓名單鄭浩均主投。

不過鄭浩均首局就有狀況，被連續敲出2支安打，以及潘俊宇高飛犧牲打，失1分，7局上再因暴投，免費奉送對手第2分。

鄭浩均投6.2局失2分退場休息，面對一、二壘有人局面，國立體大緊急換上李宇翔救火，儘管一上來投出保送，形成滿壘，但李宇翔隨即穩住，三振潘俊宇，化解失分危機。

遠東科大先發投手魏碩成表現不俗，有效壓制國立體大打線，前8局僅失2分、被敲出3安打，9局下控球失去準心，投出2個保送，二出局後，被葉浚琳揮出再見安打，終場國立體大以3比2贏球，魏碩成投129球，苦吞完投敗。

國立體大總教練龔榮堂賽後不斷稱讚魏碩成變化球投得不錯，並肯定其危機處理表現，讓國體打線沒辦法發揮很好，全場僅敲出4支安打。

不過，國立體大今天靠著鄭浩均、李宇翔兩任投手聯手，僅讓對手敲出7支安打、失2分，龔榮堂也肯定球隊防守能力，並指是一場很好的比賽，未來對戰台北市立大學、國立台灣體育運動大學將全力求勝。

葉浚琳前一場打擊熄火，透過2天休兵日調整，今天打擊繳出4支2表現，全隊4支安打就包辦2支，還敲出關鍵的再見安打，他透露，前一次擊出再見安打已經是國中的事情，今天有特別鎖定腰部高度的球，並縮小揮棒動作。

國立體大先發投手鄭浩均儘管自認今天表現還OK，但最快球速僅140公里出頭，加上與打者決勝時，沒投到捕手要的位置，他說未來球速和控球都待加強。

鄭浩均前一次當國手已是青少棒的事，這次再入選亞運中華成棒隊30人集訓名單，他感謝能獲得教練的肯定，儘管沒有把握是否能擠進最後亞運名單，但這段時間會按照自己步調慢慢調整。

今天7局上關鍵時刻三振對手，沒讓滿壘失分危機擴大的李宇翔，目前就讀國立體大三年級，大二時因為教練看好他球速、變化球都不錯，才從游擊手轉內野手，過去最快球速曾飆到150公里。

李宇翔表示，上場時沒特別想拚三振，「就丟給他們打」，未來希望能加強變化球精準度，希望能有機會挑戰職棒。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP