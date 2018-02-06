葉浚琳再見安打 國體氣走遠東科大

大專棒球聯賽公開一級8強複賽，國立體育大學6日與遠東科大交手，國立體大9局下靠著葉浚琳再見安打，終場以3比2險勝。中央社記者黃巧雯攝 107年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽，國立體大今天與遠東科大交手，前8局雙方戰成2比2平手，國立體大9局下靠著2個保送和葉浚琳再見安打，以3比2獲勝。



國立體育大學前一戰4比9輸給文化大學，今天迎戰遠東科技大學有輸不得壓力，派出入選亞運中華成棒隊30人集訓名單鄭浩均主投。



不過鄭浩均首局就有狀況，被連續敲出2支安打，以及潘俊宇高飛犧牲打，失1分，7局上再因暴投，免費奉送對手第2分。



鄭浩均投6.2局失2分退場休息，面對一、二壘有人局面，國立體大緊急換上李宇翔救火，儘管一上來投出保送，形成滿壘，但李宇翔隨即穩住，三振潘俊宇，化解失分危機。



遠東科大先發投手魏碩成表現不俗，有效壓制國立體大打線，前8局僅失2分、被敲出3安打，9局下控球失去準心，投出2個保送，二出局後，被葉浚琳揮出再見安打，終場國立體大以3比2贏球，魏碩成投129球，苦吞完投敗。



國立體大總教練龔榮堂賽後不斷稱讚魏碩成變化球投得不錯，並肯定其危機處理表現，讓國體打線沒辦法發揮很好，全場僅敲出4支安打。



不過，國立體大今天靠著鄭浩均、李宇翔兩任投手聯手，僅讓對手敲出7支安打、失2分，龔榮堂也肯定球隊防守能力，並指是一場很好的比賽，未來對戰台北市立大學、國立台灣體育運動大學將全力求勝。



葉浚琳前一場打擊熄火，透過2天休兵日調整，今天打擊繳出4支2表現，全隊4支安打就包辦2支，還敲出關鍵的再見安打，他透露，前一次擊出再見安打已經是國中的事情，今天有特別鎖定腰部高度的球，並縮小揮棒動作。



國立體大先發投手鄭浩均儘管自認今天表現還OK，但最快球速僅140公里出頭，加上與打者決勝時，沒投到捕手要的位置，他說未來球速和控球都待加強。



鄭浩均前一次當國手已是青少棒的事，這次再入選亞運中華成棒隊30人集訓名單，他感謝能獲得教練的肯定，儘管沒有把握是否能擠進最後亞運名單，但這段時間會按照自己步調慢慢調整。



今天7局上關鍵時刻三振對手，沒讓滿壘失分危機擴大的李宇翔，目前就讀國立體大三年級，大二時因為教練看好他球速、變化球都不錯，才從游擊手轉內野手，過去最快球速曾飆到150公里。



李宇翔表示，上場時沒特別想拚三振，「就丟給他們打」，未來希望能加強變化球精準度，希望能有機會挑戰職棒。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070206