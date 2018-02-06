魏碩成膽識佳鬥志強 力拚入選亞運國手

大專棒球聯賽8強複賽，遠東科技大學投手魏碩成（中）6日面對強敵國體，全場僅被敲出4支安打，失3分，雖然9局下被敲出再見安打，但表現同時獲得雙方教練激賞。中央社記者黃巧雯攝 107年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）遠東科技大學投手魏碩成膽識佳、鬥志強，儘管過去國手資歷一片空白，但魏碩成今天表示，希望在春季聯賽投出好成績，力拚入選亞運中華成棒隊。



遠東科大今天在大專棒球聯賽公開一級8強複賽與國立體育大學交手，最終以2比3輸球，遠東科大總教練湯登凱坦言，球隊整體穩定性不如國體，直呼7局上留下滿壘殘壘、沒繼續得分很可惜。



因應國體左打較多，湯登凱今天派出左投魏碩成先發掛帥，面對實力堅強國體，魏碩成不負眾望，全場僅被敲出4支安打，失3分，最後在9局下被敲出再見安打，在寒風中投129球，苦吞完投敗，但表現同時獲得雙方教練激賞



湯登凱稱讚，魏碩成表現不錯，且膽識好、鬥志強，碰到狀況不會緊張。



過去高中表現平平的魏碩成，升上大學後獲得教練指點、大幅進步，而他最欣賞中華職棒富邦悍將投手郭泓志，過去郭泓志還在統一獅隊時，有時候會到遠東科大練球，他就曾當面請益郭泓志。



中華棒協日前公布亞運中華成棒隊30人集訓名單，過去國手資歷一片空白的魏碩成，儘管依舊未能入圍，但希望在接下來的春季聯賽能投出好成績，力拚擠進亞運中華成棒隊最後名單內，並希望未來能參加中職選秀。（編輯：方沛清）1070206