/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震地震股市黑鷹直升機

花蓮地震多棟大樓傾斜 統帥飯店多名遊客受困

>rss

魏碩成膽識佳鬥志強 力拚入選亞運國手

發稿時間：2018/02/06 18:58

最新更新：2018/02/06 19:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
大專棒球聯賽8強複賽，遠東科技大學投手魏碩成（中）6日面對強敵國體，全場僅被敲出4支安打，失3分，雖然9局下被敲出再見安打，但表現同時獲得雙方教練激賞。中央社記者黃巧雯攝　107年2月6日大專棒球聯賽8強複賽，遠東科技大學投手魏碩成（中）6日面對強敵國體，全場僅被敲出4支安打，失3分，雖然9局下被敲出再見安打，但表現同時獲得雙方教練激賞。中央社記者黃巧雯攝　107年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）遠東科技大學投手魏碩成膽識佳、鬥志強，儘管過去國手資歷一片空白，但魏碩成今天表示，希望在春季聯賽投出好成績，力拚入選亞運中華成棒隊。

遠東科大今天在大專棒球聯賽公開一級8強複賽與國立體育大學交手，最終以2比3輸球，遠東科大總教練湯登凱坦言，球隊整體穩定性不如國體，直呼7局上留下滿壘殘壘、沒繼續得分很可惜。

因應國體左打較多，湯登凱今天派出左投魏碩成先發掛帥，面對實力堅強國體，魏碩成不負眾望，全場僅被敲出4支安打，失3分，最後在9局下被敲出再見安打，在寒風中投129球，苦吞完投敗，但表現同時獲得雙方教練激賞

湯登凱稱讚，魏碩成表現不錯，且膽識好、鬥志強，碰到狀況不會緊張。

過去高中表現平平的魏碩成，升上大學後獲得教練指點、大幅進步，而他最欣賞中華職棒富邦悍將投手郭泓志，過去郭泓志還在統一獅隊時，有時候會到遠東科大練球，他就曾當面請益郭泓志。

中華棒協日前公布亞運中華成棒隊30人集訓名單，過去國手資歷一片空白的魏碩成，儘管依舊未能入圍，但希望在接下來的春季聯賽能投出好成績，力拚擠進亞運中華成棒隊最後名單內，並希望未來能參加中職選秀。（編輯：方沛清）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP