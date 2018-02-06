失誤牛棚崩盤 台北市立大學1比6不敵大同

大專棒球聯賽公開一級8強賽，大同技術學院6日與台北市立大學交手，大同先發投手林莫凡（左）7局無失分，僅被敲出3支安打，率領大同學院6比1贏球。中央社記者黃巧雯攝 107年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台北市立大學與大同技術學院今天在大專棒球聯賽公開一級8強賽碰頭，前7局雙方都無法越雷池一步，8局上北市大學3次失誤，加上牛棚崩盤，終場以1比6落敗。



大同學院和台北市立大學今天兩隊力拚複賽首勝開胡。大同派出先前入選亞運大學培訓隊林莫凡先發，北市大學則由許育銘主投，兩隊投手都表現不錯，前7局都未讓對方有得分機會。



8局上大同首名打者馮子峻就揮出安打，北市大學守備單局出現3次失誤，雖然陸續換上廖家彬、陳駿宏登板救援，但都無法化解失分危機，單局狂失6分。



北市大學在8局下追回1分，但終場仍以1比6輸球。



大同技術學院總教練翁豐堉表示，今天天氣較冷，選手狀況不是很好，所幸先發投手林莫凡壓制能力不錯，由於晉級四強至少要贏兩場，這場必須要先贏。



林莫凡先發7局無失分，僅被敲出3支安打，翁豐堉稱讚林莫凡先前在亞運大學培訓隊歷練後，表現更穩定。



台北市立大學教練陳瑞昌則表示，很早就決定讓許育銘對大同學院先發，投手和捕手事前也看過大同學院與其他球隊交手比賽，儘管今天可能因天氣冷，造成守備不穩定而輸球，但他仍肯定許育銘表現不錯。



北市大學這次在複賽慘吞三連敗，常常都是單局大崩盤，陳瑞昌指出，未來會再加強選手心理素質。



許育銘今天先發7.1局失2分，僅有1分是自責分，被敲出5支安打，表現還算稱職，只可惜隊友守備和打擊都不捧場，吞下敗投。



許育銘自評抗壓性不錯，前7局隊友守備穩定，讓他能勇於與打者對決，並主攻內角球，但8局上接連發生失誤後，坦言心情有受到影響。（編輯：方沛清）1070206