/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震地震股市黑鷹直升機

花蓮地震多棟大樓傾斜 統帥飯店多名遊客受困

>rss

失誤牛棚崩盤 台北市立大學1比6不敵大同

發稿時間：2018/02/06 22:02

最新更新：2018/02/06 22:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
大專棒球聯賽公開一級8強賽，大同技術學院6日與台北市立大學交手，大同先發投手林莫凡（左）7局無失分，僅被敲出3支安打，率領大同學院6比1贏球。中央社記者黃巧雯攝　107年2月6日大專棒球聯賽公開一級8強賽，大同技術學院6日與台北市立大學交手，大同先發投手林莫凡（左）7局無失分，僅被敲出3支安打，率領大同學院6比1贏球。中央社記者黃巧雯攝　107年2月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台北市立大學與大同技術學院今天在大專棒球聯賽公開一級8強賽碰頭，前7局雙方都無法越雷池一步，8局上北市大學3次失誤，加上牛棚崩盤，終場以1比6落敗。

大同學院和台北市立大學今天兩隊力拚複賽首勝開胡。大同派出先前入選亞運大學培訓隊林莫凡先發，北市大學則由許育銘主投，兩隊投手都表現不錯，前7局都未讓對方有得分機會。

8局上大同首名打者馮子峻就揮出安打，北市大學守備單局出現3次失誤，雖然陸續換上廖家彬、陳駿宏登板救援，但都無法化解失分危機，單局狂失6分。

北市大學在8局下追回1分，但終場仍以1比6輸球。

大同技術學院總教練翁豐堉表示，今天天氣較冷，選手狀況不是很好，所幸先發投手林莫凡壓制能力不錯，由於晉級四強至少要贏兩場，這場必須要先贏。

林莫凡先發7局無失分，僅被敲出3支安打，翁豐堉稱讚林莫凡先前在亞運大學培訓隊歷練後，表現更穩定。

台北市立大學教練陳瑞昌則表示，很早就決定讓許育銘對大同學院先發，投手和捕手事前也看過大同學院與其他球隊交手比賽，儘管今天可能因天氣冷，造成守備不穩定而輸球，但他仍肯定許育銘表現不錯。

北市大學這次在複賽慘吞三連敗，常常都是單局大崩盤，陳瑞昌指出，未來會再加強選手心理素質。

許育銘今天先發7.1局失2分，僅有1分是自責分，被敲出5支安打，表現還算稱職，只可惜隊友守備和打擊都不捧場，吞下敗投。

許育銘自評抗壓性不錯，前7局隊友守備穩定，讓他能勇於與打者對決，並主攻內角球，但8局上接連發生失誤後，坦言心情有受到影響。（編輯：方沛清）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP