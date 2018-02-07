江國豪大專聯賽展國手風範 台體大勝嘉大

大專棒球聯賽公開一級8強複賽，台灣體大7日對上嘉義大學，7局打完0比1落後，8局靠對手失誤、高飛犧牲打翻轉戰局，台體大後援投手江國豪（圖）穩守，率隊以2比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年2月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽，台灣體大今天與嘉義大學打出「一身冷汗」，7局打完0比1落後，8局靠對手失誤、高飛犧牲打翻轉戰局，江國豪展國手風範後援穩守，率隊以2比1拿勝。



嘉大在此次大專棒球聯賽打出驚奇，首場比賽擊敗強敵文化大學後氣勢大不同，今天賽前複賽2戰全勝；今天與台灣體育運動大學交手，2局靠著接連2支二壘打，取得1比0領先。



台體大前7局雖然有攻佔得點圈，但都缺關鍵一擊，8局靠著宗秉毅內野安打、犧牲觸擊，對手接連兩個失誤，先跑回追平分，再靠著王鷹鵬高飛犧牲打，拿下致勝分。



台體大後援投手江國豪8局下半接手後援，總計用34球投完2局，沒被敲出安打、無失分，替球隊穩守戰局，總教練林宗毅稱讚：「展現國手風範」。



江國豪先前因為參加教練講習，從去年12月初大專聯賽預賽結束後，一直到2月複賽開打前，雖然球隊有自辦9場熱身賽，但江國豪僅投了2局，為了趕快找回手感，今天原本就設定無論戰況如何都會讓他上場。



江國豪表示，沒能有實戰，只能從練習中維持手感，今天投球感覺，「控球還沒有很理想，馬上修正策略，積極攻擊好球帶」；江國豪表示，先前與嘉大交手感覺和這次不同，「感覺他們企圖心更強烈，可能和首場比賽擊敗文化有關」。



江國豪去年先後入選世大運和亞洲棒球錦標賽中華成棒隊，他表示國際賽經歷有一定的幫助，「臨場的應變更好，不會這麼緊張，上場不是只拿著球就投，會去想下一顆怎麼處理」。（編輯：李錫璋）1070207