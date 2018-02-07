桃猿隊第3名洋將確定 找來前中信洋投

（中央社記者黃巧雯台北7日電）新球季即將到來，中華職棒Lamigo桃猿隊率先敲定第3名洋將人選，挖角前中信兄弟洋投肯恩，並改名為克恩三世，將與左投道恩斯、右投尼克斯共組先發輪值。



桃猿隊2月中將啟程出發參加由日本沖繩石垣市政府主辦的「亞洲門戶交流戰」，與千葉羅德海洋隊比賽；緊接著在月底將前往札幌巨蛋與日本職棒北海道火腿隊進行交流賽，趕在交流賽前，桃猿隊率先敲定3名洋將人選。



今年中華職棒洋將大風吹，桃猿隊除了續留去年奪冠功臣之一的道恩斯外，找來前統一獅洋投麥克爾（Michael Nix），現改名尼克斯。



由於去年在桃猿隊繳出16勝5敗、防禦率4.20的洋投賽格威，傳出富邦悍將隊有意挖角，續留猿隊機會渺茫，猿隊也積極尋覓其他洋將人選，並於今天發布新聞稿宣布，延攬前中信兄弟洋投肯恩入隊，中文登錄名稱也改為克恩三世（Bruce William Kern III）。



克恩三世2016年在美國大西洋獨立聯盟出賽表現優異，出賽18場，其中11場是先發出賽，主投62.1局，留下4勝1敗、防禦率2.17的成績，因而來台發展，加入中信兄弟，但當時僅先發2場，表現不穩定。



2017年克恩三世再度回鍋中信兄弟，先發16場取得8勝5敗，兩年總共出賽19場，其中18場是先發，總共拿下8勝7敗的成績。



在克恩三世加盟之後，Lamigo的外籍戰力於焉成形，未來將與左投道恩斯（Darin Downs）、右投尼克斯共組先發輪值。（編輯：劉政權）1070207