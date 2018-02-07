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廖乙忠陳冠廷聯手 開南大專聯賽搶進4強

發稿時間：2018/02/07 17:11

最新更新：2018/02/07 17:29

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大專棒球聯賽公開一級8強複賽，開南大學7日與文化大學交手，開南終場以3比1拿下複賽3連勝，率先搶進4強，賽後球員開心擊掌慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年2月7日大專棒球聯賽公開一級8強複賽，開南大學7日與文化大學交手，開南終場以3比1拿下複賽3連勝，率先搶進4強，賽後球員開心擊掌慶祝。中央社記者謝靜雯攝　107年2月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽，開南大學兩任投手廖乙忠、陳冠廷聯手，壓制中國文化大學打線，俎品辰關鍵二壘打，率隊以3比1拿下複賽3連勝，率先搶進4強。

開南大學今天賽前複賽接連擊敗台北市立大學、遠東科技大學，今天與勁敵文化大學交手，文化2局靠著失誤、楊志翔安打，先拿下1分，開南5局反攻靠著接連保送、江柏豪安打，先送回追平分，俎品辰二壘打，一棒送回兩分、奠定勝基。

開南先發投手廖乙忠總計用116球投7.2局，被敲4支安打，投出3次保送（1次觸身球保送）、6次三振，失掉1分（非責失分），陳冠廷8局接手後援，總計投1.1局沒被敲出安打、無失分，兩人聯手替球隊拿下關鍵一勝。

開南率先拿下4強賽門票，明天複賽最後一戰將於台灣體育運動大學交手，總教練郭李建夫表示，「今天這場比賽打得很辛苦，能先拿下4強門票最好」，兩任投手表現都很亮眼，受到天氣冷的影響，不僅開南的投手，文化先發投手林安可也受影響，「開賽壞球都走在前面，這也是需要注意的地方」。

文化今天壓出王牌林安可先發，總計投4.1局被敲2支安打，投出4次保送、4次三振，失掉2分責失分，郭李建夫表示，本來就有預期對方先發投手會是林安可，「之前練習時也有模擬左投對戰，收到成效」。

開南是上屆大專聯賽冠軍隊伍，此次率先拿下4強門票，郭李建夫說，後面的比賽還是要求球員確實做，「做確實、減少失誤，勝率就會提高」。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070207

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