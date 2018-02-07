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廖乙忠剋文化 畢業後規劃看春季聯賽表現

發稿時間：2018/02/07 17:45

最新更新：2018/02/07 17:51

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zoom in 大專棒球聯賽公開一級8強複賽，開南大學7日派出投手廖乙忠先發對文化大學，廖乙忠好投成功壓制文化打線，成開南獲勝功臣。中央社記者謝靜雯攝　107年2月7日大專棒球聯賽公開一級8強複賽，開南大學7日派出投手廖乙忠先發對文化大學，廖乙忠好投成功壓制文化打線，成開南獲勝功臣。中央社記者謝靜雯攝　107年2月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）開南大學投手廖乙忠與文化大學交手有心得，今天大專棒球聯賽公開一級8強複賽扛先發，好投壓制，是率隊晉級4強大功臣；廖乙忠說，畢業後的規劃，要看春季聯賽表現再評估。

廖乙忠對中國文化大學先發，總計用116球投7.2局，被敲4支安打，投出6次三振， 失掉1分（非責失分），總教練郭李建夫表示，廖乙忠投的很好，但可能受到天氣冷、又下雨的影響，直球一開始有點偏高，壞球也走在前面，後面的比賽需要再留意。

廖乙忠過往與文化大學對戰成績不錯，郭李建夫說，這也是安排廖乙忠對文化先發的考量之一，「今天比賽打得辛苦，但碰到危機都有好的處理」，才能順利拿下勝利。

面對濕冷的天氣，廖乙忠表示，賽前熱身要做足，「一下有雨、一下沒雨，風吹來的時候，手指很凍，投球也有稍微受影響」，面對文化陣中眾多強打者，「壞球他們會選掉，策略就是投給他們打，攻擊好球帶，不要太閃躲」。

今年大四的廖乙忠有身材和速度優勢，先前也一直有旅外的目標，他說，前陣子動作不太順，現在已經調整好，也找回球速，未來是否追隨目前效力日職讀賣巨人隊的投手哥哥廖任磊挑戰職棒，則要看4月中開打的全國甲組春季聯賽表現如何再決定。（編輯：梁君棣）1070207

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