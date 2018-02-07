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跟隨金牌教練拚亞運 謝喜恩：訓練強度高

發稿時間：2018/02/07 19:09

最新更新：2018/02/07 19:42

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zoom in 台灣「跨欄女神」謝喜恩7日在台北出席運動品牌產品代言記者會，8日即將啟程赴印尼參加亞運測試賽。中央社記者李晉緯攝　107年2月7日台灣「跨欄女神」謝喜恩7日在台北出席運動品牌產品代言記者會，8日即將啟程赴印尼參加亞運測試賽。中央社記者李晉緯攝　107年2月7日

（中央社記者李晉緯台北7日電）台灣「跨欄女神」謝喜恩去年底起，接受亞運金牌教練郭素華指導，希望能幫助她在雅加達亞運奪得佳績，謝喜恩指出，郭素華的訓練菜單強度極高，成績有穩定的表現。

中華民國田徑協會2017年底聘請指導中國大陸女將劉靜，讓她拿下2006年杜哈亞運100公尺跨欄金牌的中國大陸教練郭素華為專項教練，協助謝喜恩、楊尉廷等選手。

謝喜恩表示，以前訓練時大概跑在14秒、14秒5左右，現在1天要跑3趟全程欄架並計時，且要跑到13秒8的水準，「不過跟郭教練一起練了1個月左右，我的成績確實不像以前有比較大的起伏，而是可以持續有穩定的表現」。

國訓中心亞運培訓教練邱為榮表示，田協評估台灣選手在雅加達亞運的跨欄比賽有突破以往表現、甚至一拚獎牌的機會，因此台北世大運前就決定請郭素華指導台灣選手，這成了亞運金牌教練指導台灣選手的契機。

邱為榮提到，過去台灣選手在冬訓期間多以強化全面性體能為主而較少練到技術，但國際生態改變，現在2月已經有不少比賽，這次郭素華來後，有了不同以往的做法，讓台灣選手首次在冬訓就開始練技術，所以強度確實較以往高，選手才有「吃不消」的感覺。

除此之外，邱為榮認為，台灣選手過去就是不斷練跑，郭素華針對每個動作的需要，要求選手鍛鍊不同的小肌肉，「因為專項練得很細，台灣選手過去沒練過的肌肉現在都要練了，所以難免覺得比較辛苦」。

謝喜恩接下來將持續用以賽代訓的方式，讓肌肉型態維持一定的強度，今天她出席完廠商活動後，明天就要飛到印尼，參加雅加達亞運測試賽，除夕當晚才回到台灣，3月中要參加青年盃田徑錦標賽，4月轉往中國大陸的四川移訓，並參加亞洲大獎巡迴賽，5月再參加全大運，希望以此為亞運做好準備。（編輯：李亨山）1070207

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