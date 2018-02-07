SBL明星賽10日開打 球星拚球技尬顏值

SBL超級籃球聯賽明星賽將於10日開打，7日舉行賽前記者會，明星賽「人氣王」張宗憲（後中）將帶領明星紅隊，出戰簡浩（後右3）口中球技、「顏值」都在對手之上的明星白隊。中央社記者李晉緯攝 107年2月7日

（中央社記者李晉緯台北7日電）SBL明星賽10日開打，明星賽「人氣王」，被隊友呂政儒讚為「比洋將還強」的張宗憲將帶領明星紅，出戰簡浩口中球技、「顏值」都在對手之上的明星白。



第15季超級籃球聯賽明星賽賽前記者會今天在台北舉行，「人氣王」明星紅的張宗憲謙稱「有呂政儒在，我就比較放心」，呂政儒則說：「張宗憲的球技就像洋將，有他這麼全面的打法帶領，紅隊（獲勝）一定沒有問題。」



明星白的簡浩則「嗆聲」，明星白有內線、有外線、有速度、有防守，「而且又帥」，無懈可擊的陣容一定可以拿下勝利。



SBL明星賽10日將在桃園巨蛋進行，林書緯將在黃泓瀚等人挑戰下，尋求技術挑戰賽衛冕，並將和陳堅恩等人參加公益三分球賽。



緊接著于煥亞將在三分球大賽挑戰3連霸，去年因傷退出的包提傑捲土從來，力拚灌籃大賽；壓軸的明星賽將由台銀、富邦、裕隆、台啤組成的紅隊出戰璞園、達欣、金酒組成的白隊。



明星紅隊有先發的張宗憲、呂政儒、林郅為、蔣淯安、林書緯，和替補的張博勝、周伯勳、黃聰翰、賈西亞（Charles Garcia）、成力煥、林韋翰、郭少傑；明星白隊有先發的簡浩、黃泓瀚、戴維斯（Quincy Davis）、蘇翊傑、陳堅恩，和替補的張容軒、邱金龍、林宜輝、陳冠全、彭俊諺、盧冠軒、呂濟而。（編輯：管中維）1070207