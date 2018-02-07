/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
>rss

SBL明星賽10日開打 球星拚球技尬顏值

發稿時間：2018/02/07 21:17

最新更新：2018/02/08 00:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
SBL超級籃球聯賽明星賽將於10日開打，7日舉行賽前記者會，明星賽「人氣王」張宗憲（後中）將帶領明星紅隊，出戰簡浩（後右3）口中球技、「顏值」都在對手之上的明星白隊。中央社記者李晉緯攝　107年2月7日SBL超級籃球聯賽明星賽將於10日開打，7日舉行賽前記者會，明星賽「人氣王」張宗憲（後中）將帶領明星紅隊，出戰簡浩（後右3）口中球技、「顏值」都在對手之上的明星白隊。中央社記者李晉緯攝　107年2月7日

（中央社記者李晉緯台北7日電）SBL明星賽10日開打，明星賽「人氣王」，被隊友呂政儒讚為「比洋將還強」的張宗憲將帶領明星紅，出戰簡浩口中球技、「顏值」都在對手之上的明星白。

第15季超級籃球聯賽明星賽賽前記者會今天在台北舉行，「人氣王」明星紅的張宗憲謙稱「有呂政儒在，我就比較放心」，呂政儒則說：「張宗憲的球技就像洋將，有他這麼全面的打法帶領，紅隊（獲勝）一定沒有問題。」

明星白的簡浩則「嗆聲」，明星白有內線、有外線、有速度、有防守，「而且又帥」，無懈可擊的陣容一定可以拿下勝利。

SBL明星賽10日將在桃園巨蛋進行，林書緯將在黃泓瀚等人挑戰下，尋求技術挑戰賽衛冕，並將和陳堅恩等人參加公益三分球賽。

緊接著于煥亞將在三分球大賽挑戰3連霸，去年因傷退出的包提傑捲土從來，力拚灌籃大賽；壓軸的明星賽將由台銀、富邦、裕隆、台啤組成的紅隊出戰璞園、達欣、金酒組成的白隊。

明星紅隊有先發的張宗憲、呂政儒、林郅為、蔣淯安、林書緯，和替補的張博勝、周伯勳、黃聰翰、賈西亞（Charles Garcia）、成力煥、林韋翰、郭少傑；明星白隊有先發的簡浩、黃泓瀚、戴維斯（Quincy Davis）、蘇翊傑、陳堅恩，和替補的張容軒、邱金龍、林宜輝、陳冠全、彭俊諺、盧冠軒、呂濟而。（編輯：管中維）1070207

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP