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聯邦盃女網賽 中華首戰敗給韓國

發稿時間：2018/02/07 22:10

最新更新：2018/02/08 00:48

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台灣網球女將許絜瑜，在新德里舉行的聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞大區一級賽奮力擊球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月7日台灣網球女將許絜瑜，在新德里舉行的聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞大區一級賽奮力擊球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月7日

（中央社記者康世人新德里7日專電）2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞大區一級賽事今天起在新德里開打，中華隊不幸敗給韓國，領軍的年度教練王思婷說，這將導致中華隊晉級分組冠軍的機會小很多。

中華隊首場由團隊實力排第2的李亞軒出戰，但由於李亞軒出戰前染上感冒，體力和身體狀況欠佳，一路落後，加上關鍵球未能把握，雖然幾次有機會追回，最終還是以3比6、3比6敗給韓國選手鄭秀南（Sunam Jeong，音譯）。

在輸掉首局後，中華隊派出團隊實力第一的台灣「網球甜心」許絜瑜出戰，但因需要適應對手球路，打得不太順利，以2比6輸掉首盤，第二盤開始，許絜瑜愈打愈好，但韓國選手韓娜梨（Na Lae Han，音譯）實力和經驗都更好，許絜瑜又以3比6敗給對手。

在連輸兩局後，中華隊敗給韓國已成定局。不過，因李亞軒生病而臨時組成搭檔的徐竫雯和李珮琪仍相當努力，但由於兩人默契仍沒有原先排定的李亞軒搭配徐竫雯要好，最後以2比6、3比6敗給對手。

教練王思婷說，由於選手的身體狀況、球員對關鍵球未把握、失誤等因素，讓中華隊以0比3敗給韓國隊。因實力最強的日本隊與中華隊同組，加上中華隊敗給韓國隊，讓中華隊晉級分組冠軍的機會小很多。

中華隊明天將對上泰國隊，王思婷指出，泰國隊實力排名第1的選手和其他選手的實力差距頗多，因此中華隊取勝的機會很大，但這還需要看明天選手出賽時的實際狀況而定。

2018年聯邦盃（Fed Cup）國際女子團體網球錦標賽亞洲大洋洲區一級賽事，從7日到10日在新德里舉行，中華隊與日本、泰國、韓國分配在B組，哈薩克、中國、印度和香港分配在A組。

各組的隊伍將透過比賽排定名次後，再由各組的冠軍爭取晉級聯邦盃國際女子團體網球錦標賽世界區二級賽的機會，而兩組排名第3、第4的隊伍將交叉比賽，以決定名次最後的兩隊落到亞大區二級賽。1070207

網球女將徐竫雯（右）、李珮琪（左），在新德里舉行的聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞大區一級賽，臨時搭檔打雙打。中央社記者康世人新德里攝 107年2月7日網球女將徐竫雯（右）、李珮琪（左），在新德里舉行的聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞大區一級賽，臨時搭檔打雙打。中央社記者康世人新德里攝 107年2月7日
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