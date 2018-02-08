成德復仇 高中木棒聯賽16強首戰勝西苑

新竹市成德高中賽前在高中棒球聯賽木棒組唯一一敗就是輸給台中市西苑高中，兩隊8日在16強賽再碰頭，成德終場以8比2拿勝、復仇成功。圖為成德打者陳聖平。中央社記者謝靜雯攝 107年2月8日

（中央社記者謝靜雯嘉義8日電）成德高中賽前在高中棒球聯賽木棒組唯一一敗就是輸給西苑高中，今天16強賽再碰頭，把握開賽前兩局對方投手不穩、積極搶分，加上先發投手王志煊好投，以8比2拿勝、復仇成功。



木棒聯賽16強賽今天開打，比賽分4組舉行，每組取前3名球隊晉級12強賽，分組第一名列為種子隊，等於直接晉級8強。



新竹市成德高中第一階段預賽戰績3勝1敗晉級，第二階段複賽連拿2勝晉級16強賽，今天賽前唯一一場敗仗就是以4比5輸給台中市西苑高中；總教練陳同霆表示，「今天算是報仇，來比賽就是要準備來拚輸贏的」，進到16強賽的隊伍實力都很接近，每場比賽都要全力以赴。



今天兩隊在嘉義市立棒球場交手，天氣溼冷，兩隊的投手多少有受到影響，成德首局靠著簡瑞文二壘打、陳聖平三壘打，替球隊送回第1分，再靠保送、滾地球，跑回第2分；成德2局再起攻勢，靠著接連5支安打、保送，單局攻下6分、奠定勝基。



陳同霆表示，前兩局先搶下8分是拿下勝利的關鍵，天氣溼冷對兩邊的選手都有影響，但球員有把握機會，得點圈有人時也有適時安打串連，才能順利拿勝。



成德先發投手高一王志煊，今天投5局被敲5支安打投出4次三振，失掉2分（非責失分），有效壓制對手打線，率隊拿下勝利，也拿下勝投。



西苑今天全場敲出的安打數與成德一樣是9支，但得分效率不佳，陳同霆說，先前有對戰過，所以有特別針對對手研究，讓投手往對方攻擊不理想的位置丟，成效不錯。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070208