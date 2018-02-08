高中木棒聯賽 成德王志煊從會發抖到扛主力

新竹成德高中高一投手王志煊（圖），從當初上場投球還會緊張到發抖，到現在成為球隊先發主力之一，王志煊自認心態成長很多，8日在高中棒球聯賽（木棒組）16強賽先發好投，率隊拿下勝利。中央社記者謝靜雯攝 107年2月8日

（中央社記者謝靜雯嘉義8日電）成德高中投手王志煊，從先前上場投球還會發抖，到現在成為教練團心中穩定的先發投手，王志煊自認心態成長很多，今天在高中棒球聯賽（木棒組）16強賽先發好投，率隊拿下勝利。



成德總教練陳同霆表示，去年黑豹旗全國高中棒球大賽時，「王志煊上場投球還投到手腳都在抖」，經過不斷的磨練，進步很多，今天16強賽首戰就讓他扛起先發重責，投5局失2分皆非責失分，表現亮眼。



左投王志煊雖然才高一，但算是成德陣中較穩定的投手，不會有太大的起伏；王志煊表示，今天先發出賽，狀況其實沒有調整到最好，一開賽球路偏高，但趕緊修正、調整，慢慢找回手感。



王志煊說，剛開始先發、後援角色都有，先前不喜歡先發，「因為要負擔很多局數、體力不夠」，但體能提升後，反而開始喜歡上先發角色。



從當初上場投球還會緊張到發抖，到現在成為球隊先發主力之一，王志煊認為心態成長最多，面對打者也更有信心，「上場就是想辦法完成教練團交代的任務」，教練和學長也都會不斷鼓勵。



新竹成德高中今天對台中西苑高中比賽總計動用4任投手，投手群全場僅投出一次保送，陳同霆表示，賽前就有跟球員說，「沒有保送就是80分」，今天投手群表現不錯；後援投手陳聖平今天投打有表現，9局壘上有人登板，順利替球隊守住勝利，打擊也有兩支長打好表現。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070208