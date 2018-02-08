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南英洪紹恩木棒聯賽完封麥寮 教練團欣慰

發稿時間：2018/02/08 17:52

最新更新：2018/02/08 17:52

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（中央社記者謝靜雯嘉義8日電）高中棒球聯賽木棒組16強賽，南英商工先發投手洪紹恩9局好投，完封麥寮高中，率隊以1比0拿下勝利；南英教練陳献榮說，近年要招到最頂尖的球員很難，開心洪紹恩能磨出好表現。

洪紹恩國中時期球隊成績不好，比賽幾乎預賽就被淘汰，升上台南市南英商工後，高一還沒能報名出賽，直到高二開始打鋁棒組比賽，慢慢磨練，目前高三已經是球隊主力先發投手之一。

陳献榮指出，南英近年招生陷困境，台南市內最頂尖的選手留不住，但慢慢的磨練球員，板凳也可以磨出頭；南英總教練何信賢表示，洪紹恩是近期狀況最好的投手之一，「16強第1場比賽一定要拿下來，所以選擇讓他扛起先發重任」。

今天南英與雲林縣麥寮高中交手，洪紹恩用106球投完9局，僅被敲出4支安打，投出1次保送、6次三振，沒讓麥寮有任何機會拿下分數，全場僅讓麥寮兩度攻占得點圈，表現亮眼。

南英4局靠著林羿廷二壘打、短打推進，高聖恩關鍵安打，拿下全場唯一1分；何信賢表示，今天打擊方面，球員感覺太急了，擊球點沒有掌握好，「不過也有好的結果，希望接下來比賽可以越打越好」。

木棒聯賽上一階段比賽1月中結束，間隔約1個月，何信賢說，期間還碰到高三球員去考學測，有段時間沒有練球，球隊狀況較難調整；16強賽搶下首勝，也不斷鼓勵球員平常心，「把平常練習的東西表現出來，盡全力拚到最後」。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070208

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