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南英洪紹恩苦盡甘來　身在名校更想比人強

發稿時間：2018/02/08 18:55

最新更新：2018/02/08 18:55

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（中央社記者謝靜雯嘉義8日電）南英商工高三投手洪紹恩「苦盡甘來」，從一開始懷疑是否不該來讀棒球名校，一直到熬成主力先發之一，他感謝教練團和學長們鼓勵；今天在高中棒球聯賽木棒組16強賽投出完封勝。

台南市南英商工高三投手洪紹恩，國中時因為球隊團隊成績不算理想，沒有太多比賽經驗和機會，高一時還沒辦法報名參賽，高二開始打鋁棒組比賽；談起先前的狀況，他表示，那段時間算是低潮期，高一還是練打者，但打擊守備都不出色，因為有身高優勢，後來專注練投手。

192公分高的洪紹恩表示，當初會開始打球是因為爸爸很喜歡棒球，進到南英後剛開始因為沒有表現，也沒有出賽機會，「我也曾想過是不是不該來這裡」，但教練團、學長們都不斷鼓勵他要撐下去、不要放棄，身在傳統棒球名校，「大家都很強，也會更想要超越其他人」。

南英總教練何信賢表示，洪紹恩剛開始練投手球速約在110公里上下，後來慢慢調整，控球和球速都進步很多，目前最快可以投到約136公里，一路以來看到他成長許多。

從板凳球員熬成南英主力先發之一，洪紹恩今天在木棒聯賽16強賽對雲林縣麥寮高中投出完封勝，他表示，抱持「拚下去就對的心態」，至於高中畢業後的規劃，應該會選擇先去讀大學。（編輯：管中維）1070208

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