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NBA交易 經紀人：湯瑪斯與詹姆斯難搭配

發稿時間：2018/02/09 10:58

最新更新：2018/02/09 10:58

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯8日專電）美職籃NBA克里夫蘭騎士隊與洛杉磯湖人隊達成交易，湖人後衛克拉克森與前鋒南斯二世轉至騎士；騎士後衛湯瑪斯和前鋒佛萊轉至湖人。湯瑪斯經紀人說，湯瑪斯與詹姆斯難搭配。

此外，騎士也同意2018年的首輪選秀權交易給湖人。

這筆交易掀起諸多議論，「克里夫蘭公論報」（Cleveland Plain Dealer）指出，湯瑪斯（Isaiah Thomas）的經紀人古德溫（Aaron Goodwin）說，湯瑪斯與騎士球星詹姆斯（LeBron James）難搭配。

古德溫指出，湯瑪斯向來扮演球場指揮官的角色，他需要球權指揮全局，但是詹姆斯卻主導控球，這顯然窒礙難行，既然這組合行不通，那就沒必要彼此遷就，或許湯瑪斯去湖人也是個不錯的機會。

不過ESPN分析，這是湖人清出薪資空間，打算今年夏季，爭取大咖球星如詹姆斯，或奧克拉荷馬雷霆隊明星前鋒喬治（Paul George）的加盟。

另據NBA官網報導，騎士總經理阿特曼（Koby Altman）則說，這筆交易是騎士的利多，因克拉克森（Jordan Clarkson）與南斯二世（Larry Nance Jr.），可替騎士在防守與進攻方面，增添身材優勢並注入團隊活力。

他說，這項交易可提升騎士的陣容，幫助球隊更進步並維持高檔的競爭力，他並稱讚佛萊（Channing Frye），具備頂尖球員的條件和能耐。

阿特曼也祝福湯瑪斯說，他雖受傷卻以極為刻苦的自我訓練，致力返回球場，是不屈不撓的競爭者，相信這交易有助於他的職籃生涯。

湖人總教練華爾頓（Luke Walton）則說，克拉克森與南斯二世都是湖人的重要一部分，他們將前往不錯的地方，這兩人都是優秀球員，而且表現很稱職。

至於湯瑪斯與佛萊日後在湖人的定位，華爾頓表示，就目前的球隊陣容與輪替等方面而論，沒有絕對的保證或確定，一切等兩人來洛杉磯之後再安排。

此外，華爾頓也了解湯瑪斯有傷在身，並指出湯瑪斯逐漸由傷病中恢復，會就他的情況儘快確定在球隊的定位，但相信給他機會上場打得越多，對湯瑪斯越好。1070209

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