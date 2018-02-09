北韓藝術團時隔15年 南韓演出獲熱烈迴響

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）由三池淵管弦樂團團長玄松月率領的北韓藝術團冬奧慶祝演出，8日晚間8時在江陵藝術中心成功首演，這是北韓藝術團時隔15年6個月在南韓公演。



南韓「亞洲經濟」指出，北韓藝術團當天帶來富有激情和張力的表演。



報導指出，首先以南韓民眾都熟知的北韓流行歌曲「見到你很高興」開場，8名身穿韓服的女歌手以具有穿透力的歌聲，以及富有活力的旋律即刻吸引觀眾的注意。



第5首表演歌曲是根據南韓著名歌手李仙姬的「致J」改編成的管弦樂曲，以女子二重唱、合唱的形式演唱，獲得觀眾熱烈迴響。



接著，北韓女歌手獨唱南韓歌謠「旅程」，還帶來資深女歌手沈守峰的「男人是船女人是港口」和李銀河的「崔進士的三女兒」等南韓歌曲。



報導指出，5名歌手身穿熱褲獻唱北韓膾炙人口的流行歌曲「向著未來奔跑」的表演，不禁讓人聯想到南韓人氣女團，將現場氣氛推向高潮。



北韓藝術團還帶來根據世界古典音樂改編的管弦樂演奏。每一首歌曲結束後，觀眾都起立鼓掌歡呼。



報導說，南韓執政黨共同民主黨黨魁秋美愛、江原道知事（省長）崔文洵、國立芭蕾舞團藝術總監姜秀珍等政界、文化界人士在演出開始前，皆向北韓三池淵管弦樂團團長玄松月致意，隨後返回觀眾席觀看表演。



共有812名觀眾觀看當天演出，其中包括受政府邀請的252名文化體育界人士、社會弱勢群體和離散家屬等，其餘560名觀眾為隨機抽取。



為觀賞難得一見的北韓藝術公演，網路上曾有人貼文願以100萬韓元（約合新台幣2.7萬元）的票價，「轉讓」被抽樣選中而獲得的門票，因此，南韓政府當局宣布「將檢證身份證才准許入場」，以避免出現黃牛票的情況。



對於北韓的演出，也有出現負評，南韓網友上傳貼文：「舞台公演水準相當於南韓70年代，實在有點老掉牙。」



140多人的三池淵管弦樂團成員中，包括由80人組成的管弦樂隊，其餘分別是合唱團成員、歌手和舞蹈演員。三池淵管弦樂團由三池淵樂團、牡丹峰樂團等6至7個北韓藝術團體的頂尖藝術人員組成。1070209