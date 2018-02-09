穀保林瑞祥王彥程聯手 木棒聯賽16強2連勝

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）高中棒球聯賽木棒組16強賽，穀保家商面對壽山高中先發投手王伯洋依然沒能發揮，但投手林瑞祥、王彥程把關，終場以2比0拿下16強賽2連勝；王彥程相隔2個月出賽，狀況調整不錯。



新北市穀保家商昨天16強賽首戰擊敗屏東縣美和高中，今天與桃園市壽山高中交手，打擊發揮得不理想，全場僅敲出3支安打；穀保總教練周宗志表示，24強賽與壽山交手時，壽山就是派出今天的先發投手王伯洋先發。



上一次交手穀保打者對王伯洋打得不好，周宗志表示，今天本來就設定對方會派出同樣的投手：「他的球速快慢搭配掌握得不錯，雖然有猜是他，但球員還是沒能有好的發揮。」



今天比賽穀保2局靠著對手接連失誤拿下第1分，3局再靠著保送、犧牲觸擊、陳思仲安打，拿下第2分，4到8局打擊打線靜悄悄，僅在7局再出現一支二壘打，沒有再拿下分數。



周宗志表示，複賽兩場比賽打完，中心棒次發揮得不理想，4棒孫易伸兩場比賽總計6個打數沒有安打表現，「他最近有點亂掉了」，木棒聯賽打到目前為止，還是比較擔心球隊打擊的調整和發揮。



穀保今天打擊沒有發揮，但投手表現不錯，先發投手林瑞祥投6.2局被敲4支安打，投出4次三振、1次保送，後援投手王彥程投2.1局，沒被敲出安打，投出2次三振，沒讓壽山有機會拿下分數。



周宗志表示，王彥程從去年底黑豹旗全國高中棒球大賽過後，因為不舒服讓他休息，間隔兩個多月首場正式出賽，恢復的狀況不錯，速度還沒有完全回來，但控球、變化球都不錯，如果持續維持，晉級下一階段比賽後，應會讓他回到先發位置。（編輯：陳怡璇／黃于）1070209