穀保林瑞祥不想嘗輸球滋味 想再拚國手

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）穀保家商高三投手林瑞祥，經過U18世界盃青棒賽洗禮，「不想再嘗關鍵時刻輸球的滋味」，期許自己控球更進步，不僅要扮演學長角色帶領球隊，更想在畢業前再拚一次國家隊。



新北市穀保家商林瑞祥去年入選U18世界盃青棒賽國手，但歸隊後遇到一段低潮期，總教練周宗志表示，那段時間林瑞祥找不到控球感覺，後來經過調整後，現在已經慢慢找回水準，經過U18的洗禮，林瑞祥心態上也不同，「以前比較不積極，回來之後變得不一樣」。



林瑞祥表示，U18跟國外交手開了眼界，今年也是高中最後一年，和同是高三的投手李承風偶爾會分享場上的投球策略，「會更想要拚，想要起帶頭作用」，也希望有機會可以再拚一次國手資格，多一個看看國外球隊的機會。



林瑞祥自評高一、高二時期沒有太多進步，高三心態上更不同，「不喜歡每次關鍵時刻輸球的感覺」；他替自己目前為止的木棒聯賽表現打85分，「控球還可以更好」。



林瑞祥昨天對屏東縣美和高中後援登板，用32球投2局，沒被敲出安打，替球隊完美把關，收下勝投。今天對桃園市壽山高中先發，投6.2局總計用71球，被敲4支安打，投出4次三振、無失分，連兩天拿下勝投。



周宗志對林瑞祥今天投球的內容不算滿意，「每局第一名打者被上壘率太高，但危機時處理得還不錯」，林瑞祥也認為自己表現不算好，「控球不理想，沒有達到教練團的要求」，是接下來需要更留意的地方。（編輯：陳怡璇／黃于）1070209