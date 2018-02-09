/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
>rss

穀保林瑞祥不想嘗輸球滋味 想再拚國手

發稿時間：2018/02/09 16:35

最新更新：2018/02/09 16:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）穀保家商高三投手林瑞祥，經過U18世界盃青棒賽洗禮，「不想再嘗關鍵時刻輸球的滋味」，期許自己控球更進步，不僅要扮演學長角色帶領球隊，更想在畢業前再拚一次國家隊。

新北市穀保家商林瑞祥去年入選U18世界盃青棒賽國手，但歸隊後遇到一段低潮期，總教練周宗志表示，那段時間林瑞祥找不到控球感覺，後來經過調整後，現在已經慢慢找回水準，經過U18的洗禮，林瑞祥心態上也不同，「以前比較不積極，回來之後變得不一樣」。

林瑞祥表示，U18跟國外交手開了眼界，今年也是高中最後一年，和同是高三的投手李承風偶爾會分享場上的投球策略，「會更想要拚，想要起帶頭作用」，也希望有機會可以再拚一次國手資格，多一個看看國外球隊的機會。

林瑞祥自評高一、高二時期沒有太多進步，高三心態上更不同，「不喜歡每次關鍵時刻輸球的感覺」；他替自己目前為止的木棒聯賽表現打85分，「控球還可以更好」。

林瑞祥昨天對屏東縣美和高中後援登板，用32球投2局，沒被敲出安打，替球隊完美把關，收下勝投。今天對桃園市壽山高中先發，投6.2局總計用71球，被敲4支安打，投出4次三振、無失分，連兩天拿下勝投。

周宗志對林瑞祥今天投球的內容不算滿意，「每局第一名打者被上壘率太高，但危機時處理得還不錯」，林瑞祥也認為自己表現不算好，「控球不理想，沒有達到教練團的要求」，是接下來需要更留意的地方。（編輯：陳怡璇／黃于）1070209

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP