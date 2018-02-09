木棒聯賽勝花體 美和振總更在意精神

高中棒球聯賽木棒組16強賽，屏東美和高中9日與花蓮體中交手，美和先發投手黃家濬6局好投，助球隊取得勝利。中央社記者謝靜雯攝 107年2月9日

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）高中棒球聯賽木棒組16強賽，美和高中今天與花蓮體中交手，美和前3局搶分，先發投手黃家濬6局好投，以7比0拿下勝利；但美和總教練陳瑞振不滿意，認為比賽後半段精神不佳。



屏東縣美和昨天在16強賽首場比賽碰上勁敵新北市穀保家商，兩隊7局打完僵持不下，但美和比賽後半段崩盤，終場以2比8吞下敗仗；美和總教練「振總」陳瑞振表示，可惜最後沒有守下來，「但學生棒球就是這樣，教練團有預期，但還是要看球員的臨場發揮，不一定都能夠表現出來」。



美和今天與花蓮體中交手，前3局攻勢不斷，首局靠著保送、胡恩典二壘打、張建鑫安打、滾地球，開賽就拿下兩分，2局再靠著觸身球保送、犧牲短打、失誤，李明益、胡恩典接連安打，再拿兩分，3局靠著接連保送、安打添分，3局打完取得6比0領先。



美和先發投手黃家濬今天投6局被敲5支安打，投出2次三振，後援投手彭睿騏7局接手，投3局被敲2支安打，兩人聯手沒讓花體拿下分數。



陳瑞振表示，比賽前半段打擊有發揮是拿勝的關鍵，但他對球員的表現不是很滿意，比數拉開後，4到9局僅敲出1支安打，「比賽後半段精神不是很好」。



對於先發投手表現，陳瑞振表示，黃家濬本來就屬於控球型的投手，本身心裡素質也不錯，可惜高中三年球速沒有太多的進步，「今天先發表現中規中矩」。



16強賽分4組舉行，美和與穀保、花體和桃園市壽山高中同在一組，每組取前3名晉級12強賽，分組第1名列為種子籤，等於直接晉級8強，目前穀保拿下2勝，美和、花體各拿1勝，壽山吞下兩敗，穀保目前已經確定晉級，但分組排名要等明天比賽打完才能確定。（編輯：方沛清）1070209