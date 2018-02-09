美和胡恩典打擊穩定 總教練盼他野一點

屏東美和高中棒球隊野手胡恩典，在這次高中棒球聯賽木棒組賽事維持穩定打擊表現，9日16強戰與花蓮體中交手，單場敲出兩安，是打線串聯關鍵。中央社記者謝靜雯攝 107年2月9日

（中央社記者謝靜雯嘉義9日電）美和高中高二野手胡恩典在此次高中棒球聯賽木棒組比賽維持穩定打擊表現，今天16強賽與花蓮體中交手單場兩安，是打線串聯關鍵，總教練陳瑞振肯定好表現，但希望他「野」一點。



美和此次參加木棒聯賽先發打線中有許多高二的球員，陳瑞振表示，並非特別要磨練高二球員，只是剛好高二的球員技術層面比較突出；高二的胡恩典多打球隊的第二棒，有腳程優勢，屬於安打型打者。



陳瑞振表示，胡恩典打擊一直都蠻穩定，平時練球、比賽態度也很認真，「但就是太乖了，野球就是要『野』一點，需要在場上展現該有的企圖心」。



胡恩典也有同樣的想法，他表示一直以來個性就這樣，國中、國小時教練又特別要求態度，高中慢慢把技術加上去，「希望自己在球場上能夠兇一點，拿出氣勢，攻擊的慾望也要再加強」。



今天與花體的比賽在嘉義縣立棒球場舉行，胡恩典首局敲出二壘打，也替球隊跑回分數，2局再敲安打，是球隊打線串聯的關鍵；胡恩典表示，前兩個打席表現不錯，但比賽後半段擊球點沒有跟好，沒能再有打擊表現。



胡恩典目前身高165公分，陳瑞振表示，美和的球員普遍身材不具優勢，但平時訓練對於基本功的要求十分在意，「基本功做好，等到之後身體素質提升，更能有好的發揮」。（編輯：管中維）1070209