/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 股市花蓮地震雲門翠堤地震
>rss

台女網選手聯邦盃敗給日本

發稿時間：2018/02/09 23:45

最新更新：2018/02/09 23:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者康世人新德里9日專電）台灣女子網球選手今天在2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽，亞洲大洋洲區一級賽，敗給日本隊。

台灣女子網球選手9日出戰2018年聯邦盃（Fed Cup2018）亞大區一級賽B組實力最強的日本選手，3場賽事均落敗。

中華隊首戰由女將徐靖雯出戰世界女單排名130的日本選手加藤未唯，但實力懸殊，徐靖雯以2比6、1比6輸掉首場。

女單排名377的女將許絜瑜，接著出戰排名90的日比野菜緒，兩人排名相差200多名，許絜瑜在第一盤仍拚到6比6搶7，但仍不敵日比野菜緒，第2場未能勝出。

許絜瑜賽前調整後實力完全發揮，多次進逼日本選手，是今天表現最佳的球員。

第3場女子雙打，持續由徐竫雯和李珮琪搭檔迎戰加藤未唯與二宮真琴搭檔。雖然對手實力超出不少，但徐、李兩人在第一盤以2比6落敗後，第2盤追平，以6比6搶7，可惜未能勝出，連輸兩盤失掉第3場。

中華隊已3連敗，明天將出戰A組落後的印度隊，爭取積分，避免被降級至亞大區二級賽事。

2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽，亞洲大洋洲區一級賽事，從7日到10日在新德里舉行，台灣、日本、泰國與南韓分配在B組，哈薩克、中國、印度和香港在A組。1070209

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP