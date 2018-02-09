台女網選手聯邦盃敗給日本

（中央社記者康世人新德里9日專電）台灣女子網球選手今天在2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽，亞洲大洋洲區一級賽，敗給日本隊。



台灣女子網球選手9日出戰2018年聯邦盃（Fed Cup2018）亞大區一級賽B組實力最強的日本選手，3場賽事均落敗。



中華隊首戰由女將徐靖雯出戰世界女單排名130的日本選手加藤未唯，但實力懸殊，徐靖雯以2比6、1比6輸掉首場。



女單排名377的女將許絜瑜，接著出戰排名90的日比野菜緒，兩人排名相差200多名，許絜瑜在第一盤仍拚到6比6搶7，但仍不敵日比野菜緒，第2場未能勝出。



許絜瑜賽前調整後實力完全發揮，多次進逼日本選手，是今天表現最佳的球員。



第3場女子雙打，持續由徐竫雯和李珮琪搭檔迎戰加藤未唯與二宮真琴搭檔。雖然對手實力超出不少，但徐、李兩人在第一盤以2比6落敗後，第2盤追平，以6比6搶7，可惜未能勝出，連輸兩盤失掉第3場。



中華隊已3連敗，明天將出戰A組落後的印度隊，爭取積分，避免被降級至亞大區二級賽事。



2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽，亞洲大洋洲區一級賽事，從7日到10日在新德里舉行，台灣、日本、泰國與南韓分配在B組，哈薩克、中國、印度和香港在A組。1070209