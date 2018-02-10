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官網預測 陳偉殷胡智為本季大聯盟出發

發稿時間：2018/02/10 14:08

最新更新：2018/02/10 14:08

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（中央社記者謝靜雯台北10日綜合報導）美國職棒大聯盟官網預測新球季各隊開季25人名單，光芒隊胡智為被預期本季將從大聯盟出發，定位為後援投手，馬林魚隊陳偉殷也在名單中，並被預期將在先發投手輪值中。

大聯盟官網針對光芒隊開季25人名單預測，先發投手輪值為阿契爾（Chris Archer）、歐多瑞茲（Jake Odorizzi）、史奈爾（Blake Snell）、法瑞亞（Jake Faria） 和安卓斯（Matt Andriese），胡智為則被預測定位牛棚投手。

胡智為去年球季首度升上大聯盟，目前為止大聯盟出賽6場皆為後援，總計投10局被敲5支安打，失掉4分（3分責失分），投出9次三振，戰績1勝1敗，防禦率2.70，表現不差。

馬林魚隊投手陳偉殷，前兩個球季因傷影響出賽，去年整季大聯盟僅出賽9場（5場先發），戰績2勝1敗，總計投33局，防禦率3.82，沒有投出預期成績。

大聯盟官網預測，若陳偉殷本季身體健康，將能排入球隊開季先發投手輪值中，另外4名先發投手人選為史崔利（Dan Straily）、尤瑞尼亞（Jose Urena）、康利（Adam Conley）和皮特斯（Dillon Peters）。

天使隊的開季預期25人名單，為了讓大谷翔平能夠「投打雙刀」，則排出6名先發投手輪值。（編輯：劉政權）1070210

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