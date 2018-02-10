陳聖平不食言 木棒聯賽PK戰討回來

高中棒球聯賽木棒組賽程持續，新竹市成德高中10日在PK戰中靠著隊員陳聖平關鍵安打獲勝，確定闖進8強。圖為成德跑者得分後與隊友開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝 107年2月10日

（中央社記者謝靜雯嘉義10日電）成德高中球員陳聖平今天在高中棒球聯賽木棒組16強賽與南英商工比賽後援砸鍋，PK戰直言「要討回來」，滿壘時不手軟，敲出關鍵二壘打，率隊以4比0擊敗西苑高中直闖8強。



新竹市成德高中陳聖平投打表現亮眼，不僅是球隊守護神，也是球隊中心棒次打者；今天成德與台南市南英商工比賽，球隊2比1領先時，陳聖平登板後援，但沒能完成任務，控球出問題，接連保送、被敲安打，讓南英翻轉戰局。



成德輸給南英後，需透過PK戰再拚8強，陳聖平告訴教練團「一定要討回來」，他沒有食言，把握與台中市西苑高中PK戰滿壘機會，一棒建功，扮演球隊晉級英雄。



目前高二的陳聖平第二次打木棒聯賽，他自認跟上次相比成長了很多，之前打擊、守備都不夠穩定，關鍵時刻容易出狀況，現在打擊更進步，投球方面無論球速、控球、變化球都有進步。



陳聖平坦言，與南英比賽上場後援時有點緊張，尤其面對中心棒次南英隊長郭天信，結果被打出三壘打，「當下覺得很對不起隊友，他們前面打了分數回來」，等待PK戰的休息時間，「要自己忘了上一場比賽，教練團跟我說PK戰不會再投，既然投球沒能有貢獻，就用打擊幫忙」。



上一屆打木棒聯賽球隊12強止步，此次闖進8強，陳聖平表示很開心，他也提到過去從來沒有過入選國家隊經驗，希望延續好表現在之後的青棒國內選拔賽，能拚一次國手資歷。（編輯：管中維）1070210



