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南英PK不敵西苑 木棒聯賽12強打起

發稿時間：2018/02/10 20:35

最新更新：2018/02/10 21:17

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高中棒球聯賽木棒組16強賽，台南市南英商工（圖）10日先與新竹市成德高中交手雖奪勝，但接著PK戰中不敵西苑高中，需從12強賽打起。中央社記者謝靜雯攝　107年2月10日高中棒球聯賽木棒組16強賽，台南市南英商工（圖）10日先與新竹市成德高中交手雖奪勝，但接著PK戰中不敵西苑高中，需從12強賽打起。中央社記者謝靜雯攝　107年2月10日

（中央社記者謝靜雯嘉義10日電）高中棒球聯賽木棒組16強賽，南英商工今天與成德高中交手，先發投手宮象謙8局好投，郭天信關鍵三壘打，率隊以6比4拿勝，但接著PK戰0比1不敵西苑高中，需從12強賽打起。

台南市南英商工今天賽前16強賽戰績1勝1敗，與新竹市成德高中交手，7局打完1比2落後，8局抓準成德後援投手陳聖平控球不穩，靠著接連保送、安打，隊長郭天信關鍵三壘打，一口氣送回2分、超前比數，接著再靠著成德一陣亂流，再奪3分，單局攻下5分、奠定勝基。

南英擊敗成德後，16強賽同組的南英、成德、台中市西苑高中戰績同為2勝1敗，3隊都確定晉級12強賽，但需加賽PK，決定分組第一名，分組第一名直接晉級8強。

南英PK戰與西苑碰頭，南英先攻沒有拿下分數，隊長郭天信木棒聯賽首度登板投球，飆速138公里，被西苑林瑞鈞敲出再見安打，沒能替球隊守下勝利，南英以0比1吞敗，要從12強賽開始打起。

南英總教練何信賢表示，與成德比賽先發投手宮象謙8局好投，9局因為疲勞、球威下降，才把他換下場，「他是球隊前兩號先發投手，也是相對穩定的投手，關鍵比賽都會讓他扛先發」。

南英16強賽3場比賽打擊發揮的不理想，但充分展現速度優勢，今天比賽前5局只出現1支安打，就拿下1分；何信賢表示，這階段球員打擊沒有調整到位，打起來也比較急，「打擊沒有辦法發揮，只能想別的辦法來彌補」。

儘管PK戰沒能拿下，何信賢也勉勵球員不要想太多，「盡力就好，就是多打一場比賽，還是可以晉級8強」。（編輯：方沛清）1070210

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