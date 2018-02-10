郭天信木棒聯賽首度登板 不想成累贅

高中棒球聯賽木棒組10日賽程持續，南英商工隊長郭天信（前）PK戰時首度登板投球飆速，最快球速達138公里。中央社記者謝靜雯攝 107年2月10日

（中央社記者謝靜雯嘉義10日電）南英商工隊長郭天信，在高中棒球聯賽木棒組比賽期間，打擊陷入低潮，今天與成德高中比賽適時一擊，帶起士氣，PK戰更首度登板投球飆速，他希望儘快調整好，「不成為球隊累贅」。



身為球隊隊長，郭天信扮演帶頭和激勵士氣的角色，總教練何信賢表示，郭天信打中心棒次第3棒，只要他能打出來，球隊打線就有辦法發揮，但這陣子他的打擊陷入低潮，「可能太想要表現，越打越急」，今天與成德高中比賽8局能敲出關鍵三壘打，對球隊士氣有很大的幫助。



郭天信高一、高二多以野手身份出賽，高三教練團安排他除了打擊，也兼任投手群「伏兵」，何信賢表示，郭天信本來就能投，高三在球速上又更進步，最快可以投到約140公里，所以設定PK戰，或者關鍵後援時刻就會讓他上場。



南英今天先擊敗成德，接著與西苑高中打PK戰，郭天信除了打擊外，也在木棒聯賽首度登板投球，南英先攻，1人出局、壘上有人時，郭天信敲出雙殺打，球隊沒能拿下分數，下半局上場投球，最快球速達138公里，但被西苑林瑞鈞敲出再見安打，南英以0比1輸球，須從12強賽打起。



郭天信表示，從木棒聯賽開打到現在，打擊一直都在低潮，沒有辦法調整回來，今天與成德比賽8局上場打擊時，「想著最差就這樣了」，沒有太多想法，反而有適時安打表現。



PK戰前郭天信也勉勵隊友不要多想，最差就是多打一場，也可以拚進8強，但對於自己表現並不滿意，希望可以盡快調整好，「不想要成為球隊的累贅」。（編輯：方沛清）1070210