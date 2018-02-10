中華女網印度再吞敗 22年來首降級

（中央社記者康世人新德里10日專電）中華女子網球代表隊今天在2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞洲大洋洲區一級賽中，又以直落二敗給印度，確定降級到亞大區二級，這是中華女網22年來首度降到亞大二級。



中華女網挾著2016年打進聯邦盃（Fed Cup）女子團體網球世界二級的光環，今年參加聯邦盃女子團體網球亞大區一級賽，無奈由於主力球員未參賽，球員李亞軒又重感冒之下，來到新德里比賽後連吞3敗，成為B組第4。



教練原希望讓李亞軒經過兩天休息後，今天能以最佳陣容出戰地主印度隊，以保住亞大區一級賽參賽資格，但因李亞軒的感冒狀況沒有改善，第一盤單打只能由世界女單排名第454的李珮琪，出戰世界排名第284的印度好手桑恩迪（Karman Kaur Thandi）。



雖然李珮琪相當盡力，首盤打到6比6搶7，最後仍不幸輸掉首盤；第二盤李珮琪再以3比6敗北。



第二盤由世界排名第377的台灣「網球甜心」許絜瑜出戰世界排名第253的印度一姐蕊娜（Ankita Raina），許絜瑜雖以4比6讓出首盤，但在第二盤四度破發，以7比5扳回一城，無奈體力在第二盤消耗太多，第三盤以1比6敗北。



由於中華女網連輸兩局，確定敗給印度，積分成為這次賽事最後一名遭降級，這也是中華女網從1996年以來再度被降到聯邦盃女子團體網球亞大區二級賽。



和中華隊同樣降級的隊伍，還有A組最後一名、今以2比1敗給泰國的香港隊。



教練王思婷告訴中央社記者，許絜瑜這幾天愈打愈好，也從比賽中發現了拍線磅數必須調整等問題，相信返台後繼續調整，未來應該會有更好的成績。



另外，實力堅強的B組冠軍日本隊，今天以2比1擊敗A組冠軍哈薩克隊，確定晉級世界二級賽。



2018年聯邦盃國際女子團體網球錦標賽亞大區一級賽事，從7日到10日在新德里舉行，台灣、日本、泰國與南韓分配在B組，哈薩克、中國、印度和香港在A組。1070210