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汪清澄報導近40年 獲台灣足球貢獻獎

發稿時間：2018/02/10 22:20

最新更新：2018/02/10 22:40

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前中央通訊社記者汪清澄擔任記者近40年，靠報導傳播足球相關訊息，提升台灣足球在國際能見度，也助足球運動在台扎根，獲足球協會頒贈台灣足球貢獻獎，10日由中央社綜合新聞中心主任吳協昌（左）代為領獎。中央社記者李晉緯攝　107年2月10日前中央通訊社記者汪清澄擔任記者近40年，靠報導傳播足球相關訊息，提升台灣足球在國際能見度，也助足球運動在台扎根，獲足球協會頒贈台灣足球貢獻獎，10日由中央社綜合新聞中心主任吳協昌（左）代為領獎。中央社記者李晉緯攝　107年2月10日

（中央社記者李晉緯台北10日電）前中央社記者汪清澄擔任記者近40年，報導傳播足球相關訊息，提升台灣足球在國際的能見度，也助足球在台灣扎根，今天獲頒台灣足球貢獻獎。

台灣足球貢獻獎頒獎典禮由中華民國足球協會主辦，已退休的前中央通訊社記者汪清澄是獲獎人之一，他今天未能親自出席典禮，委由中央社代為領獎。

身為台灣第一代體育記者，汪清澄跑過6次奧運、5次亞運，堪稱台灣體育「活歷史」，從40年代「亞洲球王」李惠堂，到90年代「風速女王」王惠珍，台灣體育界輝煌的時刻，都有汪清澄的見證。

汪清澄曾見證中華隊在亞洲運動會奪得男足金牌的光榮時刻，也曾擔任足球協會裁判會會長、副總幹事等職，對外率中華隊出賽，積極提升台灣在國際足壇的能見度，對內透過報導傳播足球資訊，讓足球能在台灣各地扎根。

擔任體育記者近40年時間，汪清澄最難忘的是在中央社任職期間，過去他曾表示，「因為全台灣人民、媒體都要看我們的報導，所以我們的責任很重大。」

本次足球貢獻獎共表揚包括首位執教木蘭女足的總教練劉潤澤、亞運足球金牌成員羅北、連結國內民眾與國際足壇脈動互動的資深記者汪清澄、培育台灣足球人才的推手高庸、數十年深耕校園足球的王玉西、展現企業社會責任的林蔚山等6人。（編輯：方沛清）1070210

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