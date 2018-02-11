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文化大專聯賽擊敗開南 12日與台體爭冠

發稿時間：2018/02/11 21:08

最新更新：2018/02/11 22:14

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文化大學11日在大專棒球聯賽公開一級4強賽與開南大學交手，文化戴云真（前左）首局就揮出陽春砲，帶動氣勢，終場以5比0獲勝，12日將與台灣體育運動大學爭奪冠軍盃。中央社記者黃巧雯攝　107年2月11日文化大學11日在大專棒球聯賽公開一級4強賽與開南大學交手，文化戴云真（前左）首局就揮出陽春砲，帶動氣勢，終場以5比0獲勝，12日將與台灣體育運動大學爭奪冠軍盃。中央社記者黃巧雯攝　107年2月11日

（中央社記者黃巧雯台北11日電）大專棒球聯賽公開一級4強賽文化大學今天與開南大學碰頭，文化靠著投手曾柏融、蘇俊璋封鎖開南打線，終場就以5比0獲勝，明天將與台灣體育運動大學爭奪冠軍盃。

文化大學去年冠軍賽就曾與開南大學交手，但最終由開南抱走冠軍，今年複賽碰上開南又苦吞敗仗，都是輸在開南第四棒俎品辰的棒子，因此文化大學總教練陳進財今天賽前特別交代投、捕手鎖定開南第四棒俎品辰，「不給他太甜的球打」。

陳進財策略奏效，俎品辰今天4打數無安打，還吞下2次三振、1次雙殺打，幾次得點圈機會，打擊都未能發揮，陳進財笑著說：「你抓住主要打者，這個蛇抓在脖子上，你後面（打線）怎麼搖擺都沒有用。」

文化戴云真今天首局就揮出陽春砲，帶動文化氣勢，全場4打數2安打，貢獻2分打點，加上曾柏融、蘇俊璋聯手壓制開南打線，全場僅讓開南敲出3支安打，終場文化就以5比0獲勝，第19度闖進冠軍賽，明天將與台體爭冠，季軍戰則由開南與大同技術學院交手。

林子崴、林政賢2015年加入中華職棒後，對文化投手戰力造成不小打擊，陳進財表示，去年補齊投手戰力後，今年投手運用上就更有彈性。

文化先發投手曾柏融今天僅投4局，5局上面對首名打者投出保送後，陳進財當機換上蘇俊璋救援，順利化解失分危機，蘇俊璋後援5局無失分，僅被敲出2支安打，投出6次三振、2次保送，拿下勝投。

蘇俊璋今年就讀文化大一，但無論是球速、變化球的犀利度以及壓制力都獲得陳進財讚賞，他認為蘇俊璋是中華隊未來可以注意的投手。

蘇俊璋先前曾入選爆米花棒球聯盟亞運大學培訓隊，過去比賽常常投出保送的他，在培訓隊期間學到勇於與打者對決，主動攻擊好球帶。

蘇俊璋目前投球均速約139公里，擁有指叉球、滑球等武器，他目標未來能將均速進一步提升至143、144公里。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070211

大專棒球聯賽公開一級4強賽，文化大學11日對上開南大學，最終以5比0獲勝，晉級冠軍賽；文化投手蘇俊璋（前）後援5局無失分，僅被敲出2支安打，拿下勝投。中央社記者黃巧雯攝　107年2月11日大專棒球聯賽公開一級4強賽，文化大學11日對上開南大學，最終以5比0獲勝，晉級冠軍賽；文化投手蘇俊璋（前）後援5局無失分，僅被敲出2支安打，拿下勝投。中央社記者黃巧雯攝　107年2月11日
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