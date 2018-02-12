黃國昌疑泳協黑箱改選 體署：已設小組監票

（中央社記者蔡佳伶、龍柏安台北12日電）時代力量立委黃國昌今天說，泳協的選務小組如何成立、成員如何產生，沒人知道，而且成員都是自己人，符合教育部口中的公正第三方人士嗎？體育署則表示，已成立「選務監督小組」，負責改選監票等作業。



黃國昌今天在立法院召開「泳協黑箱改選，體育署別再縱容」記者會，他表示，國民體育法修正過後，各運動協會的理監事改選是否符合國體法修正意旨，朝向公開、透明參與的改革理念進行各協會改選，備受關注，但除了發現大量互灌人頭會員的舞弊情事，也看到各協會改選程序出現嚴重問題，要求體育署別再縱容。



他另說，按照立法院通過的主決議，體育署也要求各協會舉行改選時，需由第三方公正人士成立選務小組，但泳協選務小組如何成立、成員如何產生，沒人知道。



他表示，體育署1月31日回函泳協，說送來的改選時程表和選務小組成員資料已經收到了，但泳協在此之前沒開過理事會，去選選務小組成員，而且成員還是由同個少泳隊的教練和家長所組成，少泳隊目前的教練是泳協現任理事長許東雄的學生，這些人符合教育部口中的公正第三方人士嗎？



對於黃國昌的質疑，教育部體育署長林德福解釋，協會的選務小組主要工作是以服務為目的，是處理行政業務上的工作，而「選務監督小組」才是由第三方公正人士來擔任。



林德福表示，為了杜絕協會改選時產生弊端，體育署已成立了「選務監督小組」，將由律師、體育署承辦人員以及監督委員等至少4人，負責改選監票等作業。



出席記者會的泳協理事彭紹武說，泳協1日召開理事會，選務小組成員的背景和經歷、如何產生，許東雄不說明，還意氣用事指責別人，當場發飆。



針對上述質疑，中華民國游泳協會理事長許東雄強調，2月1日理事會議上有提出選務小組名單，也獲得理事同意，至於會議中有異議的反方，他也願意讓對方提出名單，但對方沒有提交新名單。



許東雄說：「如果對名單有意見，我讓他們提，他們也不提，今天你要找人來做事，難道你會去拜託那些不認識的人來做嗎？」



由於泳協改選將採通訊投票，許東雄強調，會員投票後，選票都會寄存在中華郵政，協會根本不會經手，屆時開票過程體育署成立的選務監督小組將會全程參與，也會錄影存查。（編輯：張均懋）1070212