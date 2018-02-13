葉君璋春訓看投手群 陳鴻文最進入狀況

（中央社記者黃巧雯台北13日電）富邦悍將昨天、今天連續2天進行分組對抗賽，儘管張正偉、蔣智賢打擊都未敲安，但總教練葉君璋仍認為兩人狀況都還不錯，而投手陳鴻文則是投手群中最進入狀況的選手。



富邦悍將昨天、今天在高雄燕巢球場進行春訓藍白對抗賽，今天練球結束後，球隊開始放假，預計20日恢復練球。



中信兄弟去年季後釋出7名球員，就有蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4名球員轉戰富邦悍將，同樣遭到中信釋出的林克謙，1月中也開始隨隊測試。



陳鴻文今天在富邦悍將這兩天春訓對抗賽首次登板，中繼2局無失分，被敲出2次安打，投出2次三振、1次四壞保送，表現最令葉君璋讚賞，有機會成為新球季先發人選之一。



葉君璋表示，由於陳鴻文先前有在澳洲職棒比賽，一直保持在比賽狀態，目前是最進入狀況的選手，「算是準備的比別人還要快」，但未來還需注意疲勞期是否提前出現。



至於投手林煜清狀況，葉君璋認為，還沒有調整好，但富邦悍將1月15日才開始春訓，集訓才沒幾週，他認為過年後再觀察1、2週才會比較準。



張正偉、蔣智賢連兩天對抗賽同樣都未敲安，但葉君璋不擔心，反而認為兩人目前狀況都還不錯。



羅嘉仁2016年經歷過開刀整季報銷，去年季末重新踏上投手丘，儘管今天對抗賽投1局無失分，但被敲出2支安打，不過葉君璋觀察，羅嘉仁表現已比前一場好，「控球各方面都還算OK」，並點名包括郭泓志、羅嘉仁、林羿豪、黃勝雄，都是未來新球季終結者的人選。



先前隨隊測試的林克謙，原預計將觀察至農曆年前，目前確定時間將再延長，葉君璋說，由於林克謙的手先前還沒達到可以進牛棚練投的狀況，過年後2次牛棚練投後，才會有明確的答案，計畫28日前決定。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070213