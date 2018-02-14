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雅加達射箭測試賽 中華隊奪混雙金牌

發稿時間：2018/02/14 14:26

最新更新：2018/02/14 17:03

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zoom in 台灣射箭好手魏均珩（左3）與彭家楙（右3）所組成的混雙組合，14日在2018雅加達亞運射箭測試賽反曲弓混雙決賽，以5比3擊敗地主印尼組合，勇奪金牌。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月14日台灣射箭好手魏均珩（左3）與彭家楙（右3）所組成的混雙組合，14日在2018雅加達亞運射箭測試賽反曲弓混雙決賽，以5比3擊敗地主印尼組合，勇奪金牌。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月14日

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣射箭好手魏均珩與女「箭客」彭家楙所組成的混雙組合，今天在2018雅加達亞運射箭測試賽反曲弓混雙決賽，以5比3擊敗地主印尼組合，勇奪金牌。

這次亞運射箭測試賽共有9個國家參賽，中華隊以亞運培訓隊為班底，其中魏均珩與彭家楙都是今年雅加達亞運正選國手，兩人在測試賽聯手奪金，也替今年8月的亞運注入一劑強心針。

中華男子隊韓籍教頭田仁秀表示，這次測試賽主要以適應場地為主，成績反倒是其次，不過現場風勢非常大，且側風很強，他也誇獎選手能在這樣的環境中仍有穩定表現很不容易。

反曲弓團體賽採積點制，每局兩名選手各自發射2支箭，總分較高者得2點，若平手雙方各得1點，先得5點的一方獲勝，若比賽雙方鏖戰至4比4平，兩隊就各自發射2支箭PK，若分數還是相同，就得比兩隊最高分那支箭距離靶心的距離，距離較近者勝。

除反曲弓混雙奪金，去年台北世界大學運動會國手陳享宣與林明靜，在複合弓混雙金牌戰中以149比152惜敗馬來西亞，獲得銀牌。

下午反曲弓男團金牌戰，中華隊將出戰地主印尼，希望能再添金牌，而中華女團則要和印尼爭銅。（編輯：張銘坤）1070214

台灣射箭好手魏均珩（後左2）與彭家楙（後左3）所組成的混雙組合，14日在2018雅加達亞運射箭測試賽反曲弓混雙決賽勇奪金牌，替今年8月的亞運注入一劑強心針。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月14日台灣射箭好手魏均珩（後左2）與彭家楙（後左3）所組成的混雙組合，14日在2018雅加達亞運射箭測試賽反曲弓混雙決賽勇奪金牌，替今年8月的亞運注入一劑強心針。（射箭協會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月14日
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