情人節公布喜訊 英跳水金童將升格當爸

英國跳水金童戴利（左）和另一半布萊克（右）公布一張寶寶超音波掃描照片，透露兩人正期待第一個愛的結晶。（圖取自Dustin Lance Black Instagram網頁www.instagram.com/dlanceblack）

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國跳水金童戴利（Tom Daley）和另一半布萊克（Dustin Lance Black）今天在Instagram貼出一張寶寶超音波掃描照片，透露兩人正期待第一個愛的結晶。



法新社報導，戴利去年在匈牙利布達佩斯（Budapest）世界游泳錦標賽摘下10公尺跳台金牌。他今天貼出照片，秀出小倆口手拿一張寶寶的黑白超音波影像，並向190萬追隨者寫下「情人節快樂！」訊息。



戴利的發言人證實：「戴利和布萊克很開心地向大家分享，他們將在2018年迎接第一個寶寶。」



現年23歲的戴利2015年訂婚，去年完婚。



他美國籍另一半布萊克在推特貼出另一張照片，並用3人家庭的表情符號寫下：「我們想祝你們有一個非常快樂的情人節。」



擁有3面世錦賽金牌和2面奧運銅牌的戴利，2013年在YouTube影片中公開出櫃，表示「正與一名男性交往，非常幸福」。



戴利去年對外表示想要有小孩，他告訴「每日鏡報」（Daily Mirror）：「我一向愛家，所以會想要有小孩，我知道藍斯（布萊克）也想要。」（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070215