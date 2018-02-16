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黃子鵬也是三拍子 17日對羅德先發

發稿時間：2018/02/16 17:55

最新更新：2018/02/16 18:04

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「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊17日首戰，將派出低肩側投黃子鵬（中）先發對日本職棒羅德隊，總教練洪一中期待「三拍子」黃子鵬的表現。中央社記者張新偉攝　107年2月16日「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊17日首戰，將派出低肩側投黃子鵬（中）先發對日本職棒羅德隊，總教練洪一中期待「三拍子」黃子鵬的表現。中央社記者張新偉攝　107年2月16日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市16日電）「亞洲門戶交流賽」Lamigo桃猿隊明天首戰，將派出低肩側投黃子鵬先發對日職羅德隊，總教練洪一中期待「三拍子」黃子鵬表現，黃子鵬也盼能更突破、精進。

桃猿隊17、18日兩天將於石垣島與日職羅德隊舉行兩場交流賽，明天首戰將由球隊潛力新秀投手黃子鵬先發，18日比賽由投手林樺慶先發。

總教練洪一中不止一次點名黃子鵬很有潛力，笑說黃子鵬是「三拍子」球員，「投得好、態度好，也長得好看，球隊當然希望他能投出好表現，成為球隊未來的明星球員」；此外，黃子鵬球轉速快、會跑、角度好，類似的投球姿勢很難找到樣本，「打者難掌握，這是他的優點，但還需要觀察，例如心裡層面等」。

黃子鵬表示，春訓前幾個階段，體能上面有些吃不消，但投球方面有按照自己想要的節奏投。對於教練團希望他明天可以投到5局，黃子鵬說，沒有特別設定目標，「對日本打者的印象就是纏鬥性好，日職羅德隊，層級又更上一層，希望維持冬盟好表現，而且可以更精進。」

關於投球姿勢，黃子鵬解釋，國中時就是使用低肩側投的投法，高一因為手不舒服改成高壓式投球，但後來又在棒壇前輩郭源治的建議下，與高中教練討論後，又改回低肩側投，「投球感覺更連貫」，對於「左打剋側投」這樣的說法，他也表示會努力突破。

黃子鵬在去年底冬季棒球聯盟表現亮眼，他表示冬盟時主要要求控球，「現在更近一步想要做到與打者周旋時更細膩」；面對教練團高期待，黃子鵬表示不多想，「扮演好教練給我的角色，做好分內的工作」。（編輯：陳清芳）1070216

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