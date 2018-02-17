HBL4強 松山黃萬隆：讓家長共享榮耀

（中央社記者龍柏安台北17日電）106學年度高中籃球聯賽最終4強，將於3月10日、11日在台北小巨蛋登場，準決賽排名第1的松山高中教頭黃萬隆表示，希望大會安排球員家長座位，讓家長與球員共享榮耀。



HBL每年最終4強賽總是一票難求，每次開放球迷索票都被秒殺，就連去年打進4強的南山高中，開放索票當日，球員也清晨5點起床，全隊拉去小巨蛋排隊取票，可見門票有多搶手。



黃萬隆表示，HBL能有現在這個規模，是大家一起努力拚來的。他也強調：「如果沒有家長的支持，就不會有這麼多打球的孩子，打進小巨蛋是球員的榮耀，但在這個時候應該讓他們的家長一起享受榮耀。」



至於詳細配套，黃萬隆也有想法。他表示，可在球員板凳席後方安排24張座位，每個位置上貼上球員名條，只要比賽結束後，家長就隨球員和球隊離開。



不過，高中體總表示，由於4強決賽每校都有1100名動員席座位，且高中體總還有額外給200、300張門票與10張貴賓證，如果家長有看比賽的需求，可以透過學校安排，看要使用門票還是貴賓證，也能坐在動員區裡。



至於能否安排家長坐在球員板凳席後方，高中體總則坦言，「有難度」，因板凳席後方原本就有準備兩排貴賓席座位，若要再加座位恐會影響動線與工作人員走動。（編輯：黃瑞弘）1070217