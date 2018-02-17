羽生結弦日本男單花滑絕對王牌 平昌冬奧再攀巔峰

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（中央社記者黃名璽東京17日專電）被日本媒體稱為「絕對王牌」的男子花式滑冰選手羽生結弦，在平昌冬奧以不負世界排名第一的冰上美技，成功衛冕奧運金牌，再度攀上花滑生涯巔峰。



日本滑冰王子羽生結弦（Yuzuru Hanyu）今天在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌，成為66年來首位衛冕奧運金牌的男子花滑選手，並為日本奪下平昌冬奧首金。



羽生結弦1994年出身宮城縣，今年23歲，日本放送協會（NHK）稱呼他是日本的「絕對王牌」。



羽生去年11月在NHK盃練習時，因為4迴旋跳躍摔倒，造成右腳韌帶受傷，之後缺席所有的錦標賽。這次出賽平昌冬奧，許多人都很擔心傷勢對羽生會不會有不利的影響。



羽生在頒獎後受訪時說，自己的右腳很努力，因為之前受傷無法好好練習，讓很多人擔心了，但也因此感受到大家更強烈的加油與支持。





日本滑冰王子羽生結弦17日在平昌冬季奧運勇奪男子花式滑冰金牌，成功衛冕。（共同社提供）中央社 107年2月17日

被問到賽後的右腳會不會痛，羽生說，現在只有感謝的心情。



今天奪下金牌，證明了羽生已成功克服傷勢，再展堅強實力。



4歲就開始滑冰的羽生，2010年在NHK盃成功完成生涯首度的4迴旋跳躍。



他的父親是仙台市內的一所國中副校長，家中成員還包括媽媽及姊姊，是日本很常見的一家4口家庭。



羽生擅長的花式滑冰，在求學時一年大約就要花100萬日圓（約新台幣27萬元）在購買用品、支付滑冰場費用及學費，是一項很花錢的運動。



羽生在2010年奪下世界青少年錦標賽冠軍，但2011年發生的東日本大地震（311大地震），多少影響了羽生的心情。



日媒曾報導，滑冰相關人士說，羽生老家也受災，他們一家4口在避難所避難，最糟的時候4個人分食一個飯糰；羽生那時曾為了自己能不能繼續滑冰感到煩惱。



不過，幸運的是家人都平安。羽生和家人在避難所度過短暫避難生活後返家，他當時曾說，確實感受到很多人在支持他們。



因為災區滑冰場都無法使用，震災發生10天後，羽生和母親搭乘巴士前往橫濱，繼續滑冰練習活動；之後也參加義演活動，為災區募款盡心力。



經歷過311大地震的羽生展現韌性，在2011年賽季首度奪下花式滑冰大獎賽俄羅斯站勝利，取得參加花式滑冰大獎賽總決賽資格，最後以17歲的年紀登上頒獎台。



羽生後來前往加拿大接受名師指導，並在2012年賽季奪得日本花式滑冰錦標賽金牌；2013年賽季拿下花式滑冰大獎賽總決賽金牌，並奪得第2個日本花式滑冰錦標賽冠軍。這一年賽季是羽生邁向花式滑冰生涯的頂峰。



他在2014年索契冬季奧運挑戰2種4迴旋跳躍，成功為日本奪下第一面男子花式滑冰奧運金牌，同時也是奧運歷史上最年輕的男子花式滑冰冠軍。



羽生從此站上世界舞台，舉手投足備受矚目。他在2015年舉行的NHK盃，不論在短曲或長曲項目都創下世界最高分紀錄，首度出現合計超過300分，將男子花式滑冰帶入了300分時代。



羽生除了是總分超過300分的世界紀錄保持者，也是世界花式滑冰男子排名第一；在平昌冬奧如願再拿下一面金牌，「絕對王牌」實至名歸。1070217



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日本滑冰王子羽生結弦17日在平昌冬季奧運勇奪花式滑冰金牌，成為66年來首位衛冕奧運金牌的男子花滑選手。（共同社提供）

被日本媒體稱為「絕對王牌」的男子花式滑冰選手羽生結弦，在平昌冬奧以不負世界排名第一的冰上美技，成功衛冕奧運金牌。（共同社提供）