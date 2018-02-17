捷克萊德茨卡 阿爾卑斯滑雪超大曲道奪金

捷克雪板選手萊德茨卡17日在平昌冬奧女子阿爾卑斯式滑雪超大曲道奪冠，創下冬奧史上最大的驚奇之一。（韓聯社提供）

（中央社南韓江陵市17日綜合外電報導）捷克雪板選手萊德茨卡（Ester Ledecka）今天在平昌冬奧女子阿爾卑斯式滑雪超大曲道奪冠，將美國滑雪明星范恩（Lindsey Vonn）逼到第6名。



這個結果震驚阿爾卑斯式滑雪界，創下冬奧史上最大的驚奇之一。



法新社報導，冬奧雪板平行曲道賽將於一週內舉行，萊德茨卡是熱門奪金人選。但她今天在超大曲道賽中，以1分21秒11滑下南韓旌善郡兩公里長的賽道，以1／100秒領先，擊敗尋求衛冕的奧地利好手費斯（Anna Veith）。



費斯屈就銀牌，列支敦斯登選手維拉瑟（Tina Weirather）銅牌入袋。



范恩出現重大失誤，在賽道最後耗去寶貴的時間，錯失奪牌機會。



萊德茨卡現年22歲，比賽一開始名列26，許多人也認為這場比賽早已大勢底定，但她擊敗包括范恩在內的一大串奪牌熱門人選。



現在她必須決定是否參加21日的阿爾卑斯式滑雪滑降賽，因為它與下週末即將舉行的平行曲道資格賽訓練時間衝突。



萊德茨卡曾兩度奪下平行曲道賽世界冠軍。（譯者：陳妍君/核稿：張佑之）1070217