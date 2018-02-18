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關鍵字： 初三路況大昭寺羽生結弦

跟著老照片回憶 從前台灣人是這樣過年的

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冠軍教練欒勁 開發中租新秀潛力

發稿時間：2018/02/18 09:51

最新更新：2018/02/18 09:51

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（中央社記者李晉緯台北18日電）中租企業成立羽球隊，除挑選潛力好手栽培、斥資上億建設場地，還禮聘具數國國家隊教練資歷的欒勁擔任顧問，協助選手早日站上亞奧運舞台。

1958年出生的欒勁，17歲就代表中國大陸出賽，是國家隊主力成員，選手時期曾拿下1979年世錦賽男單銅牌、男雙銀牌，和1983年世界羽球大獎賽總決賽男單金牌，也曾率中國大陸拿下1982年湯優盃（BWF Thomas & Uber Cup）男子組湯姆斯盃（Thomas Cup）的冠軍。

欒勁1986年卸下選手身分，先後出任中國大陸、韓國、台灣、新加坡、香港的國家隊教練，教學經驗豐富，1994年起待在台灣前後超過16年，曾在合庫、土銀執教，現在以顧問身分在中租協助潛力新秀。

欒勁認為，他很熟悉台灣的環境，沒有適應的問題。在亞洲幾個國家都有執教經驗的他分析，台灣球隊的體系與日本較接近，重視基層培育，尤其樂於扎根學校，這對台灣羽球發展是好事，也與目前中租的作法相符。

欒勁表示，中租幾年前就曾與他洽談，當時他因為與香港國家隊的合約還未結束所以未能允諾，但他受到中租企業總裁辜仲立、中租基金會董事長辜周靖華的熱誠感動，「我感覺到他們夫妻倆對羽球極大的熱誠，也看到中租回饋社會的心，所以後來才願意到中租。」（編輯：黃瑞弘）1070218

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