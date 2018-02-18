井上晴哉砲轟台投手 洪總神算點關鍵

日職羅德隊野手井上晴哉（圖）上次在亞冠賽熱身賽砲轟陳冠宇，17日在亞洲門戶交流賽從Lamigo桃猿隊洪聖欽手中開轟。圖為井上晴哉18日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）日職羅德隊野手井上晴哉，上次在亞冠賽熱身賽砲轟陳冠宇，昨天在「亞洲門戶交流賽」從Lamigo桃猿隊洪聖欽手中開轟，他分享攻擊策略和總教練洪一中所言剛好吻合。



井上晴哉去年底在亞洲職棒冠軍爭霸賽熱身賽，對中職聯隊比賽時從投手陳冠宇手中敲出3分砲，昨天「亞洲門戶交流賽」首戰，第5局也從洪聖欽手中敲出2分砲，對上台灣投手似乎打得特別有心得。



井上晴哉表示，台灣投手的直球很強，「但我也不想輸，昨天比賽前一名打者被保送，上去打擊策略就是放掉變化球抓直球，有猜到對方的投球策略，也收到好的成果」。



巧合的是桃猿隊總教練洪一中受訪時也提到，昨天已經不斷叮嚀投手群和捕手，日本打者對上台灣投手，前一棒若被保送，接下來打者一定抓直球，因為他們了解台灣投手的習性，「但台灣投捕配球比較不會變通，所以才會這麼容易被打」。



井上晴哉昨天比賽單場2安、3打點，打擊手感不錯，談起新球季期許，他表示目前還沒有辦法站穩一壘位置，希望今年可以做好準備，「無論個人或球隊，整體水平都可以提升」；他也提到昨天賽前一直擔心打擊調整不好，打出全壘打後有比較放鬆，也希望今天比賽還可以有好的表現。（編輯：張銘坤）1070218