NBA詹皇批川普不在乎人民 惹怒福斯主播

（中央社華盛頓州柯克蘭17日綜合外電報導）美國職籃NBA球星詹姆斯與杜蘭特上月受ESPN訪問時，嚴詞批評美國總統川普，影片惹怒福斯新聞主播，痛斥兩人「閉嘴運球啦」、「政治評論不用說出來」。



路透社報導，面對福斯（Fox News）主播殷格拉漢（Laura Ingraham）的言論，克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天表示，他可不打算乖乖閉嘴拍籃球。



為準備NBA明星賽，詹姆斯今天練完球後在洛杉磯表示，事關美國種族關係局勢時，他會「談論真正重要的事」。



詹姆斯也說：「她的激烈反應讓我知道，我一直以來說的話都對。」



殷格拉漢今天也發表聲明，為自己的發言辯解：「如果職業運動員和藝人想兼任政治名嘴，對政客出言不遜被點名時，就不該那麼驚訝。」



「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，詹姆斯受ESPN訪問時說，川普「真的沒在管人民死活」，導致殷格拉漢反應激動，叫兩球星「閉嘴運球」就好，還要他們「政治評論不用說出來」。



「今日美國報」（USA Today）報導，詹皇當晚在推特以「＃我們不會閉嘴運球」標籤轉貼相關新聞，殷格拉漢而後也上網反擊，推文表示：「嘿小皇帝，下週來我主場玩，本節目隨時歡迎你。」（譯者：陳乃瑜／核稿：陳昱婷）1070218