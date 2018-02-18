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打擊沒發揮 桃猿交流賽吞2敗

發稿時間：2018/02/18 16:08

最新更新：2018/02/18 18:06

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亞洲門戶交流賽第2戰18日舉行，中職Lamigo桃猿隊苦吞2連敗。總教練洪一中（中）總結此次表現說：「馬馬虎虎。」中央社記者張新偉攝　107年2月18日亞洲門戶交流賽第2戰18日舉行，中職Lamigo桃猿隊苦吞2連敗。總教練洪一中（中）總結此次表現說：「馬馬虎虎。」中央社記者張新偉攝　107年2月18日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市18日電）「亞洲門戶交流賽」第2戰，Lamigo桃猿隊先發投手林樺慶表現不差，但打線沒有發揮，終場以1比5吞下交流賽2連敗；總結此次表現，總教練洪一中表示：「馬馬虎虎」。

桃猿隊昨天首戰以9比10吞敗，今天派出與羅德隊交手經驗豐富的投手林樺慶掛帥，羅德隊則派出去年亞洲棒球錦標賽日本代表隊成員渡邊啓太先發。兩隊比賽前4局形成投手戰，都沒能拿下分數。

第5度對羅德隊先發的林樺慶，前4局雖都被攻佔上得點圈，但沒有失掉分數，5局接連被敲3支安打，失掉1分，5局沒投完就提前退場；林樺慶總計投4.2局被敲7支安打，失掉1分責失分，表現不差。

桃猿隊本季洋投道恩斯、尼克斯在6、7局先後上場，但投球狀況並不理想，6局道恩斯登板中繼先投出保送，接著隊友發生守備失誤，讓羅德隊再添1分，7局尼克斯登板，接連保送、安打、暴投，再掉3分，1局沒有投完提前退場。

桃猿隊從2016年起，連續3年都在石垣島與日職羅德隊舉行交流賽，今年連吞兩場敗仗。桃猿隊總教練洪一中表示，昨天投手壓不住，今天打擊沒能發揮，整體表現「馬馬虎虎」，希望透過這兩場強度高的比賽，讓年輕球員學到經驗，「從中發現不滿意的地方，從中找出缺點、學到東西」。（編輯：黃瑞弘）1070218

亞洲門戶交流賽第2戰18日舉行，Lamigo桃猿隊先發投手林樺慶表現不差，但打線沒發揮，終場吞下2連敗。賽後桃猿選手在場內向球迷致意後退場。中央社記者張新偉攝　107年2月18日亞洲門戶交流賽第2戰18日舉行，Lamigo桃猿隊先發投手林樺慶表現不差，但打線沒發揮，終場吞下2連敗。賽後桃猿選手在場內向球迷致意後退場。中央社記者張新偉攝　107年2月18日
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