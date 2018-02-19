俄選手疑用禁藥 冬奧冰壺銅牌得主離村

（中央社南韓江陵市/平昌19日綜合外電報導）平昌冬季奧運冰壺項目銅牌得主克魯謝尼基藥檢呈陽性，來自俄羅斯的奧運代表隊發言人今天表示，他已離開選手村。此事恐讓多年來力撇禁藥醜聞的俄國功虧一簣。



路透社報導，冰壺選手克魯謝尼基（Alexander Krushelnitsky）的米屈肼（meldonium）藥檢呈陽性，疑似使用這種促進血液循環、增強運動員表現的禁藥。



來自俄國的奧運選手代表隊發言人維波諾夫（Konstantin Vybornov）告訴路透社，克魯謝尼基正在等候B瓶藥檢結果，預計今天稍晚出爐，屆時才能定奪他是否違規。



克魯謝尼基和妻子在平昌冬奧冰壺混合雙人項目摘銅，藥檢沒過讓俄國團隊和冰壺界都大為震驚。冰壺項目是冬奧賽事中相對而言較不費勁的運動之一，穩定的手感和精準的眼力都較體格更為重要。



克魯謝尼基被懷疑服禁藥後，維波諾夫形容這一切「根本胡扯」。



俄國冰壺協會主席史維希契夫（Dmitry Svishchev）也對此表示意外，說俄籍冰壺選手都在1月22日飛抵南韓前做過藥檢，結果皆呈陰性。



昨晚爆出藥檢事件時，史維希契夫說：「我已認識這些選手多年。只有瘋子才會在賽前、奧運前服用禁藥。」「這很奇怪，讓人滿頭問號。」



俄國遭控多年來執行有系統的禁藥計畫，但莫斯科當局否認此事。未涉禁藥的俄國選手因此以獨立身分參加平昌冬奧，他們先前一直期待今年建立良好形象，能獲允持俄國國旗、穿國家制服參加冬奧閉幕。



克魯謝尼基尚未回覆置評的要求。他和妻子布萊斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova）在季軍賽撂倒挪威，若制裁確定，挪威將躍升銅牌得主。



挪威冰壺隊長尤爾斯魯德（Thomas Ulsrud）說：「我希望這不是真的。」



「如果屬實，我真的會為挪威代表隊感到很難過，他們相當拼命，最後只拿第4，而且他們才剛回挪威，人都不在這裡。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070219