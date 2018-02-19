/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初四路況NBA羽生結弦

大樂透過年加碼春節大紅包 對獎看這裡

>rss

俄選手疑用禁藥 冬奧冰壺銅牌得主離村

發稿時間：2018/02/19 11:39

最新更新：2018/02/19 11:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社南韓江陵市/平昌19日綜合外電報導）平昌冬季奧運冰壺項目銅牌得主克魯謝尼基藥檢呈陽性，來自俄羅斯的奧運代表隊發言人今天表示，他已離開選手村。此事恐讓多年來力撇禁藥醜聞的俄國功虧一簣。

路透社報導，冰壺選手克魯謝尼基（Alexander Krushelnitsky）的米屈肼（meldonium）藥檢呈陽性，疑似使用這種促進血液循環、增強運動員表現的禁藥。

來自俄國的奧運選手代表隊發言人維波諾夫（Konstantin Vybornov）告訴路透社，克魯謝尼基正在等候B瓶藥檢結果，預計今天稍晚出爐，屆時才能定奪他是否違規。

克魯謝尼基和妻子在平昌冬奧冰壺混合雙人項目摘銅，藥檢沒過讓俄國團隊和冰壺界都大為震驚。冰壺項目是冬奧賽事中相對而言較不費勁的運動之一，穩定的手感和精準的眼力都較體格更為重要。

克魯謝尼基被懷疑服禁藥後，維波諾夫形容這一切「根本胡扯」。

俄國冰壺協會主席史維希契夫（Dmitry Svishchev）也對此表示意外，說俄籍冰壺選手都在1月22日飛抵南韓前做過藥檢，結果皆呈陰性。

昨晚爆出藥檢事件時，史維希契夫說：「我已認識這些選手多年。只有瘋子才會在賽前、奧運前服用禁藥。」「這很奇怪，讓人滿頭問號。」

俄國遭控多年來執行有系統的禁藥計畫，但莫斯科當局否認此事。未涉禁藥的俄國選手因此以獨立身分參加平昌冬奧，他們先前一直期待今年建立良好形象，能獲允持俄國國旗、穿國家制服參加冬奧閉幕。

克魯謝尼基尚未回覆置評的要求。他和妻子布萊斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova）在季軍賽撂倒挪威，若制裁確定，挪威將躍升銅牌得主。

挪威冰壺隊長尤爾斯魯德（Thomas Ulsrud）說：「我希望這不是真的。」

「如果屬實，我真的會為挪威代表隊感到很難過，他們相當拼命，最後只拿第4，而且他們才剛回挪威，人都不在這裡。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070219

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP