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獅隊內野洗牌 老將新秀磨合

發稿時間：2018/02/19 12:10

最新更新：2018/02/19 14:58

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獅隊內野大洗牌，除了陳傑憲穩居游擊外，光是二壘位置就有至少6名球員在練，包括吳桀睿（左2）、楊家維、潘彥廷、陳重廷（右3）、蔡奕玄和吳國豪。圖為統一獅隊1月開訓時部分球員合照。（中央社檔案照片）獅隊內野大洗牌，除了陳傑憲穩居游擊外，光是二壘位置就有至少6名球員在練，包括吳桀睿（左2）、楊家維、潘彥廷、陳重廷（右3）、蔡奕玄和吳國豪。圖為統一獅隊1月開訓時部分球員合照。（中央社檔案照片）

中職29年點兵 老中青各有看頭（2）（中央社記者謝靜雯台北19日電）統一獅隊本季焦點為「老將」與「新秀」的磨合，獅隊36歲以上球員最多，如何發揮老將價值，以及多項紀錄推進，值得期待；獅隊內野重新洗牌，「第二守位」是否奏效也是焦點。

獅隊今年球員陣容變化為4隊最小，但陣中前明星二壘手林志祥離隊，打亂內野佈局，獅隊總教練黃甘霖坦言，獅隊板凳深度不足，今年將採「多重首位」策略，無論老將、新秀，大部分球員都需練兩個位置。

獅隊內野大洗牌，除了陳傑憲穩居游擊外，光是二壘位置就有至少6名球員在練，包括吳桀睿、楊家維、潘彥廷、陳重廷、蔡奕玄和吳國豪，蔡奕玄和吳國豪也是游擊代班人選。

老經驗內野手陳鏞基新球季定位三壘為主，但也須練一壘，郭阜林則除了三壘外，今年守外野的機會也會變多。

獅隊去年季中選秀首輪選進的捕手陳重羽，去年雖已經在一軍亮相，但以外野手身分出賽，從秋訓開始重回捕手位置，新球季與老經驗捕手高志綱，潛力年輕捕手郭峻偉、林祐樂爭位置。

陳重羽具備獅隊教練團要求的「功能性」，打擊能力即使放在外野手位置也具競爭力，能蹲、能守、能打，又具速度。陳重羽不怕競爭，新球季力拚站穩一軍，目標新人王。

獅隊投手林岳平今年轉任教練，現在陣中年紀第2長的選手「小破」劉芙豪，也宣布今年為「引退年」，希望最後一年拿出好表現，「笑著跟大家說再見」。

獅隊陣中5名球員年紀在36歲以上，是中職4隊最多，年紀長幼依序為高國慶、劉芙豪、陽建福、高志綱和潘武雄。高國慶、潘武雄身為「老將」，發揮老將價值，去年獅隊力拚季後賽門票時期，也適時跳出、帶領球隊。

中職球員汰換速度加速，獅隊「老將」不畏後浪，39歲的高國慶直言沒有想退的念頭，「要做到讓球團需要我，覺得我還有利用價值，只要能展現出該有實力，不需要急著退休」。

獅隊老經驗球員能追求的紀錄也不少，今年將滿39歲的投手陽建福，是目前中職4隊現役球員，投手年紀最長者，本季被教練團定位先發，只要再先發出賽1場，就能成為繼隊友潘威倫、獅隊退役球員謝長亨、前興農牛洋投勇壯後，第4名先發出賽達200場的球員，目前生涯投球局數1297.1局，將成為中職史上第5位投球局數達1300局的球員。

獅隊另一個焦點為投手「嘟嘟」潘威倫，3月將滿36歲的潘威倫長期是獅隊倚重的王牌投手，今年很有機會生涯第10度扛起球隊開幕戰先發投手，再推進隊史紀錄。

潘威倫目前保有多項中職投手紀錄，先發出賽288場、拿下135勝、投球局數1812.1局都是中職之最，今年有機會再推進紀錄，挑戰先發出賽300場、140勝，再寫「嘟嘟障礙」。（編輯：黃瑞弘）1070219

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