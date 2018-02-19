老將彭政閔回鍋任隊長 中信小將拚奇蹟

中華職棒中信兄弟去年靠著年輕小將闖進總冠軍賽，但季後釋出多名球員，重傷戰力，今年老將彭政閔（右）再度回鍋擔任隊長，就看年輕球員能否再拚出奇蹟。中央社記者黃巧雯攝 107年2月19日

中職29年點兵 老中青各有看頭（3）（中央社記者黃巧雯台北19日電）中華職棒中信兄弟去年靠著年輕小將拚進總冠軍賽，但季後釋出多名球員，戰力受挫，今年老將彭政閔（恰恰）再度回鍋擔任隊長，就看年輕球員能否拚出奇蹟。



為強化球隊戰力，中信兄弟2016年底聘請美職背景的美籍教練史耐德，接掌兵符，去年帶兵第一年，重用年輕球員，但卻也在季末爆發五虎將遭球隊冷凍風波。



儘管靠著年輕小將在去年季後挑戰賽打敗統一獅，殺進總冠軍賽，但最終爭冠失利，連續4年闖進總冠軍賽，都與冠軍無緣。



中信兄弟去年季後以戰力重整考量為由，一口氣釋出陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等7人，打線少了重砲手蔣智賢，牛棚也走了陳鴻文、林煜清兩名可用之兵，加上去年遭冷凍的林智勝，今年能否在一軍出賽，皆是未知數，也讓中信戰力大打折扣。



中信兄弟肯定年輕球員去年表現，同時也抱予期待，並反映在薪資調幅上，詹子賢、王威晨、吳東融以及吳哲源等人都獲得大幅加薪，其中去年季末以及季後賽扛下球隊第四棒的詹子賢，被史耐德視為今年第四棒的熱門人選之一。



去年季末擔任中信兄弟開路先鋒的王威晨，與第二棒的吳東融是球隊的新二游搭擋，去年季後雙雙投入冬季聯盟磨練，對於今年球季，王威晨期待生涯首轟快出爐，而吳東融則希望能拚腳程、衝刺盜壘數。



中信兄弟仰賴的重要年輕重砲手陳子豪，去年一度在全壘打排行榜領先群雄，但去年7月因手傷缺席近2個月，無緣挑戰全壘打王，但單季19轟，仍寫下個人生涯新高紀錄，今年長程砲火依舊備受期待。



另一名中信兄弟去年季中選進的新秀岳東華，也是球隊重要的潛力股，今年春訓期間球隊將輪流守二壘、游擊、三壘等位置，待開季前再確認定位。



投手戰力布局部分，中信兄弟今年3洋將同樣是以先發為主，將由洪宸宇、陳琥、蔡齊哲、楊志龍、王則鈞與吳蔚驊等6名本土投手競爭剩餘2個先發名額。



除了洪宸宇、王則鈞今年將迎接第4個職棒球季外，其餘4人今年不是職棒二年級生，就是還沒有在一軍出賽的紀錄，其中陳琥去年季末下樓梯摔倒受傷，錯過一軍初登板機會，今年與吳蔚驊同樣力拚首次站上一軍投手丘。



吳哲源、王鴻程去年球季被球隊賦予終結者重任，新人陳柏豪去年在一軍僅出賽一場，就被帶入季後賽28人名單，改寫中職史上季後賽最年輕上場投球紀錄，陳柏豪也將加入終結者輪值。



身為中信兄弟陣中重要的精神領袖彭政閔，也是後輩的心靈導師，今年被史耐德欽點回鍋擔任隊長一職。



中信兄弟去年總冠軍賽看著對手拋下封王彩帶、慶祝總冠軍，彭政閔曾對身邊的隊友說，「這就是總冠軍的感覺，下一次換我們這樣好不好」，這一席話也激勵年輕球員的士氣。



彭政閔、周思齊身為陣中球隊老將，加上中生代的張志豪，今年能否帶領陣中年輕球員，連續5年闖進總冠軍賽，甚至抱回隊史首座總冠軍，外界都拭目以待。（編輯：黃瑞弘）1070219





中信兄弟去年靠著年輕小將闖進總冠軍賽，但季後釋出多名球員，重傷戰力，今年總教練史耐德（左）欽點彭政閔回鍋擔任隊長，就看年輕球員能否再拚出奇蹟。中央社記者黃巧雯攝 107年2月19日

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