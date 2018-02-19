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羅德防護員大久保研介 讚台球員身體素質

發稿時間：2018/02/19 14:12

最新更新：2018/02/19 15:15

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日職羅德隊防護員大久保研介（圖），與台灣頗有淵源，曾任經典賽中華隊防護員、客座中職興農牛隊，也當過旅美投手陳偉殷的防護員；他稱讚台灣球員肌肉發達，爆發力和力量都很不錯。中央社記者張新偉攝　107年2月19日日職羅德隊防護員大久保研介（圖），與台灣頗有淵源，曾任經典賽中華隊防護員、客座中職興農牛隊，也當過旅美投手陳偉殷的防護員；他稱讚台灣球員肌肉發達，爆發力和力量都很不錯。中央社記者張新偉攝　107年2月19日

（中央社記者謝靜雯日本石垣市19日電）日職羅德隊防護員大久保研介，與台灣有淵源，曾任經典賽中華隊防護員、客座中職興農牛隊，當過旅美投手陳偉殷的防護員；他稱讚台灣球員身體素質，也分享與陳偉殷相處。

大久保研介2012年在擔任中職興農牛隊防護員，2013年是世界棒球經典賽中華隊防護員一員，回憶當初他表示，很多球員是第一次碰面，「我的專業是看球員的身體狀態，台灣球員肌肉發達，爆發力和力量都很不錯」。

後來在前輩牽線下，得知台灣旅美投手陳偉殷在找防護員，透過面試、治療後，從2015年開始協助陳偉殷治療，前後為期3年；大久保研介表示，陳偉殷是很有自己想法的球員，治療時會提出意見，彼此透過溝通，在治療進行上很順利。

至於為何結束與陳偉殷的合作，大久保表示詳細情形不方便多說，但他提到從大學開始接觸運動防護領域，目標就是想要成為日本職棒球隊防護員，「自己的能力雖然還不算非常突出，需要再磨練，但有這個機會還是想要嘗試」。

羅德隊陣中有兩名台灣球員，投手陳冠宇和野手李杜軒，陳冠宇今年季前也跟陳偉殷一同自主訓練，大久保表示，有聽到兩人一同訓練的消息，雖然不知道詳細的訓練內容，但有聽陳冠宇說身體狀況調整的不錯，也期待陳冠宇今年能夠有好的表現。（編輯：黃于）1070219

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