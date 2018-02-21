戴資穎批訓練場地不足 國訓中心：持續增加

（中央社記者李晉緯台北21日電）羽球世界球后戴資穎今天在臉書粉絲專頁指出國家隊訓練場地不足的問題，對此國訓中心發出聲明表示，目前10面場地已比里約奧運培訓時多，未來也將依需要增加到14面。



新春開工，戴資穎和羽球國家隊也回到位於高雄的國訓中心備戰亞運。但她今天在臉書（Facebook）發文表示，自從蓋了新場館後，羽球場只有6面場地，但粗估羽球隊培訓加上陪練員有30人以上，場地不足，後來用噴漆直接噴在木板地上硬是多了兩個場地（沒有墊子），卻還是不夠。



她進一步質疑，去年說好的新場地至今還沒出現，因為訓練人數眾多，有人又回到籃球場練習；「籃球場這裡只有2面好的場地，還有1面場地沒有網子，場地也沒有鋪好，線都是歪的，所以用膠帶貼上。」



「不知道這樣的環境，什麼時候可以改善？」戴資穎指出，她自己一定有場地可以練習，告訴大家這件事情，只是想讓大家瞭解，其實國家隊的訓練場地真的還可以更好。



對此，國家運動訓練中心執行長林晉榮表示，針對雅加達亞運，國訓中心有責任以最高效率來協助各隊教練、選手，以確保訓練品質。



國訓中心的聲明指出，羽球培訓隊的訓練場地，除原有球類館6樓的羽球場外，也於3樓籃球場提供4面羽球場地，共計10面場地供使用，已比2016年里約奧運培訓期間提供的8面場地多，且其中2面場地使用木質地板、1面設置高台，都是為配合培訓隊技術訓練。



國訓中心的聲明也提到，本年度國訓中心將依羽球隊需求，補助協會新購場地，預計增設至14面場地供使用。（編輯：張芷瑄/黃瑞弘）1070221