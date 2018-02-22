中職第5隊 吳志揚：啟動熱身

中華職棒22日舉行新春團拜，會長吳志揚（圖）期許今年是豐收的一年，明年邁向中職30年，也會為迎接30週年做更縝密的規劃。中央社記者張新偉攝 107年2月22日

（中央社記者黃巧雯、謝靜雯台北22日電）中華職業棒球大聯盟今天舉行新春團拜，會長吳志揚期許今年是豐收的一年，並將規劃明年30週年活動；而對於外界關注的澳職來台或中職第5隊，他表示，將啟動熱身。



中華職棒大聯盟今天舉行新春團拜，會長吳志揚、秘書長馮勝賢，中職常務理事凃忠正、馮寄台、劉玠廷，以及統一獅隊領隊蘇泰安、中信兄弟領隊劉志威、富邦悍將隊副領隊陳昭如等人，舉杯祝賀新春快樂。



吳志揚表示，明年是中職30週年，會做縝密的規劃，希望與國際間有更多交流、來台比賽，也會安排回顧展覽，「讓大家有個大團結、大團圓感覺」。



他也期許今年是豐收的一年，各隊都打出好的成績，4個球團在主場經營能夠更好。職棒為國人帶來運動觀賞上很大的享受，希望未來基層到職業的連結能做得更好。



吳志揚日前受邀前往澳洲參加澳洲職棒總冠軍戰，外界關切未來澳職將派球員或組隊來台，吳志揚表示，澳職有強烈意願，希望能提高澳職在台灣的能見度，但都還待醞釀，澳職也會審慎評估運作可行性。



中職休季期間有不少球員到澳職打球，吳志揚表示，由於澳職部分球隊還沒有邀請過台灣球員，若未來中職球員休季期間需要磨練，澳職表達也可提供環境，同時也希望澳職球員未來除了去美國外，球季結束後也能到中職打球。



吳志揚指出，未來將與中職4支球團討論，中職與澳職之間是否能有制度性的合作模式、球季互相交流。



至於澳職來台或中職第5隊是否列為今年年度計畫，吳志揚表示，將啟動熱身；但對於本土企業加盟第5隊是否有進展，他僅說「過完年再看看」。（編輯：黃瑞弘）1070222



