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謝淑薇杜拜女網進4強 詹皓晴料對上詹詠然

發稿時間：2018/02/22 13:53

最新更新：2018/02/22 13:53

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（中央社記者李晉緯台北22日電）網球女將謝淑薇靠著搶十勝出，與中國大陸女將彭帥聯手以2比1擊敗對手，晉級杜拜女網雙打4強；詹皓晴、中國大陸女將楊釗煊的組合則因對手棄賽晉級4強，下一戰可望對上姊姊詹詠然。

謝淑薇與彭帥的組合，在8強賽遭遇捷克女將佩絲克（Kveta Peschke）和美國選手馬莉卡（Nicole Melichar）的組合。

比賽開打後，雙方互破讓戰情膠著，「螃蟹配」（指彭帥、謝淑薇）靠著盤末破發成功，以6比4先搶下首盤；但次盤兩人未能延續氣勢，1個發球局都未能保住的情況下，被對手連拿6局，以0比6丟掉。

決勝盤的「超級搶十」，「螃蟹配」一路苦追克服劣勢，在4比6落後時連下4分逆轉超前，最後以10比7鎖定勝利。

謝淑薇與彭帥贏球後，攜手晉級4強，接下來將與俄羅斯的瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）和維辛尼娜（Elena Vesnina）爭奪決賽門票。

詹皓晴和楊釗煊的組合，拜8強賽對手捷克女將莎伐洛娃（Lucie Safarova）和史翠可娃（Barbora Strycova）的組合因傷棄賽，直接取得4強資格，下一戰詹皓晴和搭檔有機會和姊姊詹詠然、捷克女將赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）的組合交手。（編輯：李錫璋）1070222

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