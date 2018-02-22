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NBA獨行俠老闆要球隊擺爛 挨罰約1770萬

發稿時間：2018/02/22 13:59

最新更新：2018/02/22 14:32

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NBA達拉斯獨行俠老闆庫班發言對聯盟不利，遭罰款60萬美元。（圖取自Pixabay圖庫）NBA達拉斯獨行俠老闆庫班發言對聯盟不利，遭罰款60萬美元。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職籃NBA理事長席佛（Adam Silver）今天宣布，達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）發言對聯盟不利，罰款60萬美元（約新台幣1770萬元）。庫班日前說球隊應該擺爛。

法新社報導，庫班上週末在「J博士」厄文（Julius Erving）的廣播節目「J博士診療室」（House Call with Dr. J）中說，現在對獨行俠最有利的情況是，輸掉本季剩下的所有比賽，換來較佳的選秀順位。

庫班說：「我可能不該這樣講，但會這樣講，就好像我某天與一些球員吃晚餐時說，你知道我們打不進季後賽了，我會說『輸球是我們最佳選項』。」他還說聯盟理事長「會很討厭聽到這種話」。

獨行俠戰績18勝40敗是全聯盟倒數第3。根據NBA選秀順位抽籤制，戰績最差球隊有25%的機會能夠在6月選秀取得狀元籤。

這是獨行俠連日來第2個壞消息。「運動畫刊」（Sports Illustrated）昨天報導，2015年離職的前總裁兼執行長伍斯里（Terdema Ussery）涉嫌對女性職員性騷擾。

兩名女性職員告訴運動畫刊，多年來球團商業部門性騷擾文化盛行，伍斯里在會議中碰觸女性的腿部、提出性邀約。

此外，這篇文章還透露，球隊正在處理獨行俠官網作家斯尼德（Earl K. Sneed）捲入的家暴風波，他在2012年涉嫌攻擊女友被捕，2014年涉入球隊女職員的暴力事件。斯尼德已在週刊文章發表前遭到解雇。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070222

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