奧會主席與蒲亭幕僚見面 稱未談俄解禁

（中央社平昌22日綜合外電報導）就在國際奧林匹克委員會（IOC）即將決定是否解除俄羅斯禁賽令之際，國際奧會發言人今天表示，主席巴赫與俄國總統蒲亭的幕僚會面，不過談話內容是祝賀對方生日。



法新社報導，由於俄羅斯體壇爆發重大禁藥醜聞，國際奧委會2017年12月決定禁止俄國參加奧運賽，俄國選手只能以中立身分參加本屆平昌冬奧賽。但國際奧委會正在考慮是否解除禁令，讓俄國參賽者在25日閉幕式能披帶國旗進場。



國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）說，巴赫（Thomas Bach）昨天在平昌冬奧場合與蒲亭幕僚萊維汀（Igor Levitin）見面約4分鐘，「當天是（萊維汀）生日，我相信談話主要內容是主席祝他生日快樂」。



另有一名消息人士告訴法新社，俄羅斯已支付1500萬美元（約新台幣4億3900萬元）的禁藥爭議罰金給國際奧委會，俄國冰壺選手克魯謝尼基（Alexander Krushelnitsky）也在承認服用禁藥後，被取消奪得的銅牌。



亞當斯被問到，巴赫和萊維汀見面，與克魯謝尼基決定不挑戰服用禁藥的指控，兩者時間接近，是否純屬巧合，他回答：「可以這麼說。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070222