中華隊客場險勝日本 陳盈駿：靠團隊防守

中華男子籃球代表隊22日出戰世界盃亞洲區資格賽首輪，在陳盈駿（中）等人帶領下，以70比69險勝地主日本，拿下分組預賽首勝。（台灣NIKE提供）中央社記者李晉緯傳真 102年2月22日

（中央社記者李晉緯台北22日電）中華男子籃球代表隊今天在世界盃亞洲區資格賽首輪，以70比69擊敗地主日本，拿下全隊最高15分的陳盈駿表示，能拿下比賽，「是靠大家團隊的防守」。



國際籃總（FIBA）2019世界盃亞洲區資格賽首輪，中華、日本的比賽今天在日本橫濱進行，中華隊在驚濤駭浪中以70比69擊敗地主日本，拿下分組預賽首勝，也以1勝2負暫時排在小組第三。



僅以兩分領先進入末節的中華隊，關鍵時刻多次判決明顯對作客的中華隊不利，讓日本的「地主優勢」也越趨浮現，但面對日本的猛力反撲，中華隊雖讓辻直人屢屢在外線開火，但全力防堵日本其他場上選手的進攻，有效降低日本的破壞力。



中華隊主力後衛陳盈駿表示，今天大家的防守都做得蠻好的，尤其在最後都有確實執行教練的要求，是今天拿下勝利的關鍵。



中華隊陣中極具經驗的老將蘇翊傑也說，中華隊年輕球員居多，但今天即便落後也沒有慌了手腳，在教練的指令下，對攻、防做出適當的修正，才能贏下這場比賽。



今天中華隊陳盈駿攻下15分、9籃板，胡瓏貿末節屢屢建功，全場貢獻15分，戴維斯（Quincy Davis）則有12分、11籃板的「雙十」演出。（編輯：管中維）1070222